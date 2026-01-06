Піаніст Євген Хмара пожартував про свого тезку в СБУ: "Спецоперація "Рояль" готується"

5 січня Володимир Зеленський призначив генерала-майора Євгена Хмару тимчасовим виконувачем обов'язків голови Служби безпеки України. На це відреагував його тезка – піаніст і композитор Євген Хмара.

Він опублікував жартівливе відео, де розповів про спецоперацію "Рояль". Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку музиканта.

Вас теж може зацікавити Вагітна переможниця "Холостяка-13" дивом врятувалася під час обстрілу Харкова

Євген Хмара подякував за привітання та жарти про тезку.

Думаю, що в день народження я отримую менше повідомлень. Ну що, призначення серйозне, спецоперація "Рояль" готується. Даруємо Путіну рояль. Садимо туди 300 наших. І потім тільки тададам, і Кремль палає,

– з усмішкою прокоментував піаніст.

Для довідки! Євген Хмара почав музичну кар'єру ще 2004 року. У 2012 році він став фіналістом шоу "Україна має талант", а згодом – учасником проєкту "X-Фактор", завдяки чому здобув широку популярність.

Анастасія Зазуляк разом із редакцією Show 24/LifeStyle 24/Кіно 24 збирають кошти на бус VW T5 для 160 ОМБр. Ті, хто задонатить 200 грн і більше, автоматично стають учасниками нового iPhone 16 256GB.



А від редакції Show 24/LifeStyle 24/Кіно 24 за будь-який донат розіграємо квитки на виставу у театрі Заньковецької. Переможець сам зможе обрати дату і виставу, а також побуває на екскурсії за лаштунками. Донатьте на банку та подаруйте світлий вечір собі або рідним.



https://send.monobank.ua/jar/4XKR176NnP

Зауважимо, що тимчасове доручення виконання обов'язків очільника СБУ Євгену Хмарі, замість Василя Малюка, стало частиною масштабного перезавантаження керівних органів влади.

Що про це відомо?