Он опубликовал шуточное видео, где рассказал о спецоперации "Рояль". Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу музыканта.

Евгений Хмара поблагодарил за поздравления и шутки о тезке.

Думаю, что в день рождения я получаю меньше сообщений. Ну что, назначение серьезное, спецоперация "Рояль" готовится. Дарим Путину рояль. Сажаем туда 300 наших. И потом только тададам, и Кремль пылает,

– с улыбкой прокомментировал пианист.

Для справки! Евгений Хмара начал музыкальную карьеру еще в 2004 году. В 2012 году он стал финалистом шоу "Украина имеет талант", а впоследствии – участником проекта "X-Фактор", благодаря чему получил широкую известность.

Заметим, что временное поручение исполнения обязанностей главы СБУ Евгению Хмаре, вместо Василия Малюка, стало частью масштабной перезагрузки руководящих органов власти.

Что об этом известно?