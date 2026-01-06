Він опублікував жартівливе відео, де розповів про спецоперацію "Рояль". Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку музиканта.
Євген Хмара подякував за привітання та жарти про тезку.
Думаю, що в день народження я отримую менше повідомлень. Ну що, призначення серйозне, спецоперація "Рояль" готується. Даруємо Путіну рояль. Садимо туди 300 наших. І потім тільки тададам, і Кремль палає,
– з усмішкою прокоментував піаніст.
Для довідки! Євген Хмара почав музичну кар'єру ще 2004 року. У 2012 році він став фіналістом шоу "Україна має талант", а згодом – учасником проєкту "X-Фактор", завдяки чому здобув широку популярність.
Зауважимо, що тимчасове доручення виконання обов'язків очільника СБУ Євгену Хмарі, замість Василя Малюка, стало частиною масштабного перезавантаження керівних органів влади.
Що про це відомо?
- 2 січня керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов став очільником Офісу Президента.
- Згодом Сергія Кислицю призначили першим заступником керівника ОП (раніше він був першим заступником глави МЗС).
- Володимир Зеленський також запропонував віцепрем'єр-міністру Михайлу Федорову посаду міністра оборони, а Денису Шмигалю – першого віцепрем'єра з одночасним виконанням обов'язків міністра енергетики.