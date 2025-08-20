Після того як Володимир Зеленський став президентом України, його колега та друг – Євген Кошовий, перебрав на себе обов'язки художнього керівника "Вечірнього Кварталу". За роки діяльності студія неодноразово піддавалась критиці за провокативні виступи.

Багато хто припускає, що через перехід керівництва від Зеленського до Кошового, "Квартал" почав втрачати колишню славу. Та перед головною темою для обговорення варто згадати й про біографічні дані Євгена, який зробив солідний кар'єрний стрибок. Кошовий народився 7 квітня 1983 року у селищі Ківшарівка Харківської області. Пізніше родина переїхала до Алчевська (Луганська область). У шкільні роки хлопець захоплювався акторською майстерністю та був учасником різних постановок. Після школи навчався на акторському факультеті Луганського коледжу культури та мистецтв. У матеріалі Show24 читайте про кар'єру гумориста, особисте життя та як він живе сьогодні.

Як складалась кар'єра Євгена Кошового?

Пізніше гуморист отримав диплом за фахом режисер у Луганському інституті культури та мистецтв. А перші кроки почав робити завдяки участі у КВК. Спершу він був учасником Луганської команди КВК "Ва-банкЪ", а потім, у 2004 році, долучився до студії "Квартал 95".

Володимир Зеленський і Євген Кошовий / Фото з відкритих джерел

Актор також був співведучим ранкової недільної розважальної програми "Україно, вставай!". Грав у багатьох фільмах російського та українського виробництва, зокрема, "Кохання у великому місті", "8 перших побачень", "Слуга народу" тощо.

Також був учасником й інших телевізійних проєктів: "Розсміши коміка", "Ліга Сміху", "Чисто News", "Бункер", "Вечірній Київ", "Бійцівський клуб" тощо.

Скандали з "Вечірнім Кварталом" – що пішло не так?

У 2019 році Євген Кошовий став художнім керівником "Вечірнього Кварталу". До прикладу, того ж року під час чергового виступу, Євген Кошовий разом з артистами національного хору імені Григорія Верьовки в пісні-пародії "Горіла хата" висміяли інцидент з підпалом будинку ексглави НБУ Валерії Гонтаревої. Цей номер спричинив бурхливий скандал.

29 грудня 2024 року транслювався торішній новорічний випуск "Кварталу 95". Так, в одному з номерів шоу представили гумористичну сценку про "вигнання" російського контенту. Головним героєм виступив "екзорцист" Орест Антірус у виконанні Євгена Кошового, який проводив обряд очищення для жінки, на ім'я Ірина. Для ритуалу він використовував спеціальний "Кобзар", а кімнату обставив портретами Ірини Фаріон.

Тоді донька покійної мовознавиці гнівно відреагувала на цей інцидент.

"Квартал 95" – ви просто тварини. Ви не заслуговуєте ні поваги, ні людського ставлення. Ірину Дмитрівну Фаріон вбили за українську мову, за українську позицію. Знущання з загиблих українців вам не пробачать,

– написала Софія Семчишин.

У травні цього року студія "Квартал 95" без дозволу використала музику з пісні "Мексиканець" гурту Zwyntar.

"Квартал 95" не попросив вибачення у гурту Zwyntar / Скриншот з фейсбуку

І це ще далеко не всі скандали пов'язані зі студією. Компанію неодноразово звинувачували у низькопробному гуморі й зазначили, що без керівництва Володимира Зеленського все почало погіршуватись.

Що відомо про особисте життя актора?

У свою майбутню дружину Ксенію Євген закохався з першого погляду. Вони познайомились у нічному клубі "Арена" через спільних друзів. Жінка розповідала, що вже тоді знала хто такий Євген Кошовий.

На другий день після знайомства актор взяв номер телефону Ксенії у її подружки, а написав повідомлення аж через три місяці, щоб привітати з Новим роком. Пізніше пара зустрілась у кафе й так поступово почали розвиватись їхні стосунки.

Євген Кошовий із дружиною / Фото з інстаграму гумориста

Згодом вони одружились. У подружжя народилось дві доньки – Варвара та Серафима. Сьогодні старша донька готується до вступу в університет, адже вже закінчила 11 клас.

Зірковий батько висловив сподівання, що Варварі вдасться потягнути те, що вона обрала.

Вона обрала те, що хотіла. Сподіваюся, вона це потягне. Я навчився, що своїх дітей не буду примушувати робити те, що вони не хочуть. Направляти – так. Заставляти – ні,

– підкреслив Євген.

Євген Кошовий зі старшою донькою / Фото з інстаграму актора

Раніше Варвара потрапила у скандал. У своїх соцмережах вона використовувала пісні російських виконавців у той час, коли в країні вже йшла велика війна. Крім того, дівчина вела блог російською мовою. Тоді Кошовий сказав, що його донька слухає тих артистів, які підтримали Україну. Він наголосив, що провели з дівчиною бесіду.

Дивись, якщо зараз українська молодь бачить, що російські артисти виступили проти влади й стала "іноагентом" в Росії, то вони вважають, що їх можна слухати, бо ті нібито за Україну. І наші діти просто ігнорують, що ті артисти співають російською,

– відповів він.

А Серафима закінчила середню школу й переходить у старшу.

Євген Кошовий з молодшою донькою / Фото з інстаграму

Орден від Зеленського і критика народу: де зараз Євген Кошовий?

У 2023 році Володимир Зеленський нагородив Євгена Кошового та Олександра Пікалова орденом "За заслуги" III ступеня. У списку були й інші співаки та артисти, але найбільша увага була привернута до коміків "95 Кварталу".

Ця подія стала приводом для критики. Та, на думку Кошового, така увага та критика з боку суспільства виникла тільки через його публічність та зв'язок з президентом.

Крім того, комік розповідав, що час від часу бачиться із Володимиром Зеленським.

Ми бачимося, але просто не анонсуємо це. Періодично зустрічаємося. Звичайно, у такому ж вайбі, але вони дуже коротесенькі. Але все, як і раніше, все душевно,

– зазначив шоумен.

Кошовий продовжує керувати "Вечірнім Кварталом", бере участь у різних шоу, а також займається благодійною діяльністю. До прикладу, на сайті студії "Квартал 95" йдеться, що Євген з колегами ще з 2014 року підтримує військових. Гуморист є амбасадором кількох організацій: Help for Ukraine (допомагає військовим частинам, лікарням та шпиталям), фонд "Народна коаліція" (забезпечує усім необхідним наших військових та рятувальників), а також притулок для тварин "Зоопатруль" в Ірпені, де рятують, лікують та доглядають покинутих собак та котів, які постраждали від війни.