Євген Кошовий сказав, хто з колишніх власників "Кварталу 95" виїхав з України

Євген Кошовий розповів, що колишні власники Студії "Квартал 95", Борис Шефір та Андрій Яковлєв, виїхали з України у 2022 році – на початку повномасштабного вторгнення. За словами шоумена, зараз вони не підтримують зв'язок.

Про це Кошовий розповів в інтерв'ю ISLND TV, пише 24 Канал. Він заявив, що Шефір та Яковлєв взяли із собою ще деяких людей, однак не назвав їхні імена.

Я не знаю, чим вони там живуть. Ну, Боря з Андрюхою – я розумію, товариші Міндіча (сміється – 24 Канал). А інші – не знаю,

– заявив Євген Кошовий.

Шоумен пригадав першу зустріч з Володимиром Зеленським після початку повномасштабного вторгнення. Кошовий запитав у президента, чи писав йому Борис Шефір, і той відповів, що ні.

Водночас брат Бориса Шефіра, Сергій, залишився в Україні. Ба більше, його син Микита служить у ЗСУ.

Євген також розповів, що коли "Квартал 95" перейшов на україномовний контент, Борис говорив, що це не та компанія, яку вони створювали. Чоловік заявляв, що не розуміє цих жартів.

Та ти подивись на країну. Ти ж у ній прожив майже все своє життя. Ти що не знаєш настрій суспільства? Я не впізнаю. Якась "борода",

– додав Кошовий.

