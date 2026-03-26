Я місяць пив, – танцівник Євген Кот відверто розповів про панічні атаки і страх виходити з дому
Відомий український танцівник Євген Кот вперше відверто поділився складним періодом у своєму житті, пов'язаним із прийомом антидепресантів, алкоголем та панічними атаками.
Про це він сказав в інтерв'ю, яке вийшло на ютуб-каналі Ксенії Щербач.
У 2019 році перед участю в шоу "Танці з зірками" в хорегорафа почалися панічні атаки. Лікування транквілізаторами та антидепресантами не дало очікуваного результату. Ба більше – після завершення курсу його стан лише погіршився. "Ти п'єш – тобі дає, тільки ти сходиш – стає в три рази гірше", – зізнався він.
Після завершення танцювального проєкту Кот пережив особливо складний період. Він розповів, що протягом місяця регулярно вживав алкоголь.
Я місяць пив. Грудень я просто пив. Ввечері перед сном – пляшечку вина, а то і півтори-дві. Вдома, сам,
– пригадав танцівник.
Уже за кілька тижнів ситуація різко погіршилася: у січні, за словами Кота, він фактично перестав виходити з дому через сильні панічні атаки. "У мене панічки були три рази на день", – зізнався Євген. Він пояснив, що боявся виходити на вулицю, адже переживав, що з ним може щось статися, тоді як удома почувався безпечніше – там, у разі чого, могли швидше допомогти. Зрештою артист звернувся по допомогу до психолога, що дуже йому допомогло.
Хто ще зі зірок зізнавався у проблемах з алкоголем?
- Співачка Lida Lee (справжнє ім'я – Лідія Скорубська) ділилася, що після початку повномасштабного вторгнення пережила важкий життєвий період. Вона тоді завершила тривалі стосунки, втратила роботу та почувалася спустошеною. Зрештою, як зізналася артистка, звичайний келих вина поступово переріс у значно серйознішу проблему.
- Про непрості стосунки з алкоголем у минулому також говорила співачка MamaRika. Вона згадувала, що в юності зловживала алкоголем і в цей період перебувала в "повній емоційній ямі".
- Українська стендап-комікеса Алла Волкова також відверто розповідала про залежність. Вона вживала алкоголь щодня протягом трьох років – з 2021 до 2024 року. Переломним моментом для Алли стала вагітність: саме тоді вона повністю відмовилася від алкоголю. У квітні минулого року комікеса народила доньку.