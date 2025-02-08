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Show24 Музика Як проголосували глядачі у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2025: хто отримав найвищий бал
8 лютого, 23:10
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Як проголосували глядачі у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2025: хто отримав найвищий бал

Христина Кобак
Основні тези
  • 8 лютого відбувся фінал Національного відбору на Євробачення-2025, де десять фіналістів виступили наживо, і глядачі обрали представника України.
  • Гурт MOLODI отримав найвищий бал 10 від глядачів.
  • Глядачі могли голосувати через застосунок Дія та СМС-голосування, а бали від професійного журі та глядачів були оголошені після завершення голосування.

8 лютого відбувся фінал Національного відбору на Євробачення-2025, де в прямому ефірі свої треки наживо презентували 10 фіналістів. Серед них глядачі обирали того, хто представить Україну на пісенному конкурсі в Базелі.

Голосування на Євробаченні розпочалося після виступу останнього учасника. Цього року глядачі могли підтримувати фаворитів не лише в застосунку Дія, а й з допомогою СМС-голосування, повідомляє 24 Канал

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Після завершення голосування ведучі оголосили бали, які залишило для фіналістів професійне журі, а також оприлюднили результати голосування мільйонів українців, які спостерігали за Національним відбором на Євробачення онлайн.

Як глядачі проголосували на Національному відборі на Євробачення

  • Влад Шериф – 1
  • Абіє – 3
  • MOLODI – 9
  • Future Culture – 2
  • Маша Кондратенко – 8
  • KHAYAT – 6
  • FIЇNKA – 7
  • KRYLATA – 4
  • Ziferblat – 10
  • "ДК Енергетик" – 5

Головне з фіналу Нацвідбору-2025

  • Гурт MOLODI на Євробаченні стали фаворитами Джамали та Катерини Павленко. Цього року хлопці з Маріуполя приготували для конкурсу пісню про їхнє море, яке завжди з ними. 
  • Маша Кондратенко є однією з фавориток букмекерів. Вона виступила з піснею No Time to Cry. Меседж треку – показати ту "нормальну ненормальність", у якій ми живемо сьогодні.
  • FIЇNKA з піснею "Культура" знову занурила нас у гуцульські мотиви. Зазначимо, що букмекери прогнозують учасниці третє місце.