Як проголосували глядачі у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2025: хто отримав найвищий бал

8 лютого відбувся фінал Національного відбору на Євробачення-2025, де в прямому ефірі свої треки наживо презентували 10 фіналістів. Серед них глядачі обирали того, хто представить Україну на пісенному конкурсі в Базелі.

Голосування на Євробаченні розпочалося після виступу останнього учасника. Цього року глядачі могли підтримувати фаворитів не лише в застосунку Дія, а й з допомогою СМС-голосування, повідомляє 24 Канал.

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Після завершення голосування ведучі оголосили бали, які залишило для фіналістів професійне журі, а також оприлюднили результати голосування мільйонів українців, які спостерігали за Національним відбором на Євробачення онлайн.

Як глядачі проголосували на Національному відборі на Євробачення

Влад Шериф – 1

– 1 Абіє – 3

– 3 MOLODI – 9

– 9 Future Culture – 2

– 2 Маша Кондратенко – 8

– 8 KHAYAT – 6

– 6 FIЇNKA – 7

– 7 KRYLATA – 4

– 4 Ziferblat – 10

– 10 "ДК Енергетик" – 5

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