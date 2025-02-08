8 лютого, 23:10
Як проголосували глядачі у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2025: хто отримав найвищий бал
Основні тези
- 8 лютого відбувся фінал Національного відбору на Євробачення-2025, де десять фіналістів виступили наживо, і глядачі обрали представника України.
- Гурт MOLODI отримав найвищий бал 10 від глядачів.
- Глядачі могли голосувати через застосунок Дія та СМС-голосування, а бали від професійного журі та глядачів були оголошені після завершення голосування.
8 лютого відбувся фінал Національного відбору на Євробачення-2025, де в прямому ефірі свої треки наживо презентували 10 фіналістів. Серед них глядачі обирали того, хто представить Україну на пісенному конкурсі в Базелі.
Голосування на Євробаченні розпочалося після виступу останнього учасника. Цього року глядачі могли підтримувати фаворитів не лише в застосунку Дія, а й з допомогою СМС-голосування, повідомляє 24 Канал.
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Після завершення голосування ведучі оголосили бали, які залишило для фіналістів професійне журі, а також оприлюднили результати голосування мільйонів українців, які спостерігали за Національним відбором на Євробачення онлайн.
Як глядачі проголосували на Національному відборі на Євробачення
- Влад Шериф – 1
- Абіє – 3
- MOLODI – 9
- Future Culture – 2
- Маша Кондратенко – 8
- KHAYAT – 6
- FIЇNKA – 7
- KRYLATA – 4
- Ziferblat – 10
- "ДК Енергетик" – 5
Головне з фіналу Нацвідбору-2025
- Гурт MOLODI на Євробаченні стали фаворитами Джамали та Катерини Павленко. Цього року хлопці з Маріуполя приготували для конкурсу пісню про їхнє море, яке завжди з ними.
- Маша Кондратенко є однією з фавориток букмекерів. Вона виступила з піснею No Time to Cry. Меседж треку – показати ту "нормальну ненормальність", у якій ми живемо сьогодні.
- FIЇNKA з піснею "Культура" знову занурила нас у гуцульські мотиви. Зазначимо, що букмекери прогнозують учасниці третє місце.