Курйозні візитівки і самокат на сцені: тредс заполонили меми з першого півфіналу Євробачення

У вівторок, 12 травня, у Відні прогримів перший півфінал Євробачення-2026. Перші 15 країн-учасників представили свої пісні та номери, і лише 10 з них потрапили до фіналу конкурсу.

Як і кожного року, Євробачення супроводжується бурхливими обговореннями. Цього року теж не обійшлося без яскравих реакцій, жартів та мемів, які зібрав 24 Канал.

Єврофанам сцена Євробачення нагадала герб України – тризуб. До того ж колірне рішення та синьо-жовте світло знову відсилає до української символіки.

"Організатори навряд чи про це здогадувалися, але сцена Євробачення-2026 схожа на форму українського тризуба", – пишуть в мережі.

Також у мережі безліч жартів про візитівки учасників. Комусь це нагадало популярний мем.

Фіналіст Нацвідбору-2026 LAUD помітив, що сценічний костюм представника Ізраїля Ноама Беттана дуже нагадує його шкіряний образ.

Представник Греції Акілас, який на своєму номері проїхався на самокаті, теж розсмішив українців. Як на думку керівництва я маю добиратись на роботу під час повітряної тривоги, – жартують на "Новому каналі".

Глядачам з України не можна було голосувати у першому півфіналі – про це нагадували спеціальним написом. Артем Дамницький пожартував з цього приводу.

Євробачення нагадує, що ніяких виборів в Україні під час війни!

– написав гуморист.

Хорватський гурт LELEK теж дивував перформансом у першому півфіналі. Одна із солісток у певний момент виступу "зависла" у повітрі. Це нагадало виступ Jerry Heil на Нацвідборі, яка також використовувала підвісну конструкцію для виступу з піснею CATHARTICUS.

Що відомо про перший півфінал Євробачення-2026?

Перший півфінал Євробачення-2026 відбувся 12 травня у столиці Австрії – Відні. Ювілейний конкурс проходить на арені Wiener Stadthalle.

На цьому етапі за вихід до гранд-фіналу змагалися 15 країн. Відкривав шоу представник Молдови Satoshi із запальною піснею "Viva, Moldova!", а серед фаворитів букмекерів перед шоу називали Фінляндію.

Окрім конкурсантів, у першому півфіналі також виступили представники країн "великої четвірки" – Італії та Німеччини, які автоматично проходять до фіналу.

Україна у першому півфіналі не виступала – співачка LELÉKA з піснею Ridnym змагатиметься у другому півфіналі. До фіналу пройшло 10 країн: Швеція, Фінляндія, Греція, Португалія, Молдова, Естонія, Бельгія, Ізраїль, Хорватія, Литва.