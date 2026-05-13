Как и каждый год, Евровидение сопровождается бурными обсуждениями. В этом году тоже не обошлось без ярких реакций, шуток и мемов, которые собрал 24 Канал.

Еврофанам сцена Евровидения напомнила герб Украины – трезубец. К тому же цветовое решение и сине-желтый свет снова отсылает к украинской символике.

"Организаторы вряд ли об этом догадывались, но сцена Евровидения-2026 похожа на форму украинского трезубца", – пишут в сети.

Также в сети множество шуток о визитных карточках участников. Кому-то это напомнило популярный мем.

Финалист Нацотбора-2026 LAUD заметил, что сценический костюм представителя Израиля Ноама Беттана очень напоминает его кожаный образ.

Представитель Греции Акилас, который на своем номере проехался на самокате, тоже рассмешил украинцев. Как по мнению руководства я должен добираться на работу во время воздушной тревоги, – шутят на "Новом канале".

Зрителям из Украины нельзя было голосовать в первом полуфинале – об этом напоминали специальной надписью. Артем Дамницкий пошутил по этому поводу.

Евровидение напоминает, что никаких выборов в Украине во время войны!

– написал юморист.

Хорватская группа LELEK тоже удивляла перформансом в первом полуфинале. Одна из солисток в определенный момент выступления "зависла" в воздухе. Это напомнило выступление Jerry Heil на Нацотборе, которая также использовала подвесную конструкцию для выступления с песней CATHARTICUS.

Больше мемов с первого полуфинала Евровидения-2026 / Скриншоты из тредса

Что известно о первом полуфинале Евровидения-2026?

Первый полуфинал Евровидения-2026 состоялся 12 мая в столице Австрии – Вене. Юбилейный конкурс проходит на арене Wiener Stadthalle.

На этом этапе за выход в гранд-финал соревновались 15 стран. Открывал шоу представитель Молдовы Satoshi с зажигательной песней "Viva, Moldova!", а среди фаворитов букмекеров перед шоу называли Финляндию.

Кроме конкурсантов, в первом полуфинале также выступили представители стран "большой четверки" – Италии и Германии, которые автоматически проходят в финал.

Украина в первом полуфинале не выступала – певица LELÉKA с песней Ridnym будет соревноваться во втором полуфинале. В финал прошло 10 стран: Швеция, Финляндия, Греция, Португалия, Молдова, Эстония, Бельгия, Израиль, Хорватия, Литва.