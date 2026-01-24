Верба, яка казала, що її хочуть "прибрати на державному рівні", вляпалась у скандал через рублі
- Блогерка Юля Верба нарвалася на критику через жарт чоловіка, який пропонував офіціанту чайові в російських рублях.
- Інцидент зняли на відео, яке швидко поширилося в соцмережах, викликавши обурення користувачів.
Блогерка-мільйонниця Юля Верба вкотре нарвалася на хейт у мережі. Цього разу дівчину розкритикували через невдалий жарт її чоловіка Костянтина.
Річ у тім, що під час відпочинку він вирішив дати офіціанту російські рублі. Детальніше про те, що сталося та яка реакція в користувачів – дивіться в матеріалі 24 Каналу.
Вас також може зацікавити Фелікс Редька різко відповів Стерненку, який порівняв його з Алхім і назвав русофілом
Так, Юлія з коханим та компанією друзів поїхали на гірськолижний курорт Буковель. Після вечері в одному з закладів Костянтин Золотухін вирішив пожартувати. Він запропонував офіціанту чайові у вигляді російських рублів – купюру номіналом 1000 рублів. Офіціант гроші не прийняв, і Юлія підтримала його в цьому.
Нечисть тримаєш в себе в кишені. Викинь то, порви, спали, підеш в туалет, то витрися цією купюрою,
– сказала Юлія Верба чоловіку.
Відео із цим інцидентом інфлюенсерка запостила в інстаграм-сторіс на своїй сторінці. Згодом ролик зник, та його швидко розповсюдили пабліки в телеграмі, користувачів в Threads та тіктоці.
Люди вважають, що такий жарт недоречний.
Юля Верба наразі ніяк не коментувала хейт у свій бік.
Що відомо про інші скандали за участі Юлі Верби?
Нещодавно блогерку та її колегу звинуватили у зневазі до державного прапора. Юлія та Микола зняли відео на тлі синьо-жовтого стяга, на якому було надруковане фото Верби. Багато користувачів сприйняли це як образу національної символіки.
Блогерка публічно попросила вибачення, зазначивши, що не могла уявити, що її відео когось образить. За її словами, цей прапор – як видрукована аватарка, яку багато людей ставили в соцмережах на початку повномасштабного вторгнення.
Водночас блогерка переконана, що той скандал навколо відео був неспроста: вона вважає, що її намагаються "прибрати на державному рівні".