Де зараз гуморист Юрій Ткач, який переживав серйозну кризу у шлюбі
- Юрій Ткач продовжує виступати з "Кварталом 95", бере участь у благодійних заходах та проводить концерти для ЗСУ.
- З дружиною Вікторією Ткач вирішив обвінчатись після кризи у шлюбі, яку вони подолали завдяки психотерапії.
Українського актора та коміка знають не лише за участю у "Кварталі 95" та "Лізі сміху", а й ролями у ситкомах "Країна У" та "Одного разу під Полтавою". Юрій Ткач давно подобається публіці щирій харизмі та яскравому гуморові.
Сьогодні, 9 листопада, гуморист відзначає день народження. Йому виповнилось 42 роки. Ткач народився у місті Дніпро й навчався у Металургійній академії. Вже у студентські роки він був учасником КВК команди "Збірна Дніпропетровська". У матеріалі 24 Каналу читайте, як розвивалась кар'єра коміка, які проблеми були в особистому житті та де він зараз.
Медійна кар'єра Юрія Ткача
Тоді капітаном збірної був Ігор Ласточкін. Під керівництвом коміка команда ставала призером різних ліг. У 2013 році Ткача запросили до Студії "Квартал 95" для знімань "Країни У", через рік отримав головну роль у спін-офф "Одного разу під Полтавою", а також грав роль Івана Царевича у ситкому "Казки У".
У 2017 році був учасником шоу "Танці із зірками", де танцював з Ілоною Гвоздьовою. Пара протрималась на проєкті 7 прямих етерів.
Юрій Ткач й Ілона Гвоздьова ("Танці із зірками"): дивіться відео онлайн
У 2018 році став суддею "Ліги сміху", а через рік замінив Володимира Зеленського у шоу "Розсміши коміка. Діти". А рік тому був ведучим програми "Прокидайся".
Особисте життя
З дружиною Вікторією Юрій познайомився на дні народження батька. Доля їх звела через декілька років й тоді між парою загорілась іскра. Після року стосунків Ткач освідчився коханій. У 2014 році відбулось весілля.
Сьогодні подружжя виховує доньку Лізу.
Свого часу між Юрієм і Вікторією сталась криза. Вони навіть роз'їхались на певний час, бо зрозуміли, що далі так продовжуватись не може.
Через недоговорювання, непроговорювання проблем. Накопичували дуже багато того, що не подобалося одне в одному. Потім це переростало в образи та сварки. Ми одне одного просто зжерли. Потім треба було сепаруватися, у нас все вийшло,
– розповів гуморист.
Ситуація дійшла до того, що пара ледь не розлучилась, тому вдалась до психотерапії та різних практик.
У жовтні минулого року Ткач розповів, що вирішив з дружиною обвінчатись.
Де зараз Юрій Ткач?
Комік живе з родиною в Україні. Юрій продовжує виступати з "Кварталом 95", бере участь у благодійних заходах, а також проводить концерти для ЗСУ.
У соцмережах доволі часто публікує фото з родиною й нагадує про анонси програм зі своєю участю.
