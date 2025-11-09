Сьогодні, 9 листопада, гуморист відзначає день народження. Йому виповнилось 42 роки. Ткач народився у місті Дніпро й навчався у Металургійній академії. Вже у студентські роки він був учасником КВК команди "Збірна Дніпропетровська". У матеріалі 24 Каналу читайте, як розвивалась кар'єра коміка, які проблеми були в особистому житті та де він зараз.

Медійна кар'єра Юрія Ткача

Тоді капітаном збірної був Ігор Ласточкін. Під керівництвом коміка команда ставала призером різних ліг. У 2013 році Ткача запросили до Студії "Квартал 95" для знімань "Країни У", через рік отримав головну роль у спін-офф "Одного разу під Полтавою", а також грав роль Івана Царевича у ситкому "Казки У".

Юрій Ткач у проєкті "Казки У" / Фото з відкритих джерел

У 2017 році був учасником шоу "Танці із зірками", де танцював з Ілоною Гвоздьовою. Пара протрималась на проєкті 7 прямих етерів.

Юрій Ткач й Ілона Гвоздьова ("Танці із зірками"): дивіться відео онлайн

У 2018 році став суддею "Ліги сміху", а через рік замінив Володимира Зеленського у шоу "Розсміши коміка. Діти". А рік тому був ведучим програми "Прокидайся".

Особисте життя

З дружиною Вікторією Юрій познайомився на дні народження батька. Доля їх звела через декілька років й тоді між парою загорілась іскра. Після року стосунків Ткач освідчився коханій. У 2014 році відбулось весілля.

Юрій Ткач з дружиною / Фото з інстаграму гумориста

Сьогодні подружжя виховує доньку Лізу.

Юрій Ткач з родиною / Фото з інстаграму гумориста

Свого часу між Юрієм і Вікторією сталась криза. Вони навіть роз'їхались на певний час, бо зрозуміли, що далі так продовжуватись не може.

Через недоговорювання, непроговорювання проблем. Накопичували дуже багато того, що не подобалося одне в одному. Потім це переростало в образи та сварки. Ми одне одного просто зжерли. Потім треба було сепаруватися, у нас все вийшло,

– розповів гуморист.

Ситуація дійшла до того, що пара ледь не розлучилась, тому вдалась до психотерапії та різних практик.

У жовтні минулого року Ткач розповів, що вирішив з дружиною обвінчатись.

Де зараз Юрій Ткач?

Комік живе з родиною в Україні. Юрій продовжує виступати з "Кварталом 95", бере участь у благодійних заходах, а також проводить концерти для ЗСУ.

У соцмережах доволі часто публікує фото з родиною й нагадує про анонси програм зі своєю участю.

