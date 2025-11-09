Сегодня, 9 ноября, юморист отмечает день рождения. Ему исполнилось 42 года. Ткач родился в городе Днепр и учился в Металлургической академии. Уже в студенческие годы он был участником КВН команды "Сборная Днепропетровска". В материале 24 Канала читайте, как развивалась карьера комика, какие проблемы были в личной жизни и где он сейчас.

Также читайте Их жизни забрали россияне: кто из известных украинцев погиб на войне

Медийная карьера Юрия Ткача

Тогда капитаном сборной был Игорь Ласточкин. Под руководством комика команда становилась призером различных лиг. В 2013 году Ткача пригласили в Студию "Квартал 95" для съемок "Страны У", через год получил главную роль в спинофф "Однажды под Полтавой", а также играл роль Ивана Царевича в ситкоме "Сказки У".

Юрий Ткач в проекте "Сказки У" / Фото из открытых источников

В 2017 году был участником шоу "Танцы со звездами", где танцевал с Илоной Гвоздевой. Пара продержалась на проекте 7 прямых эфиров.

Юрий Ткач и Илона Гвоздева ("Танцы со звездами"): смотрите видео онлайн

В 2018 году стал судьей "Лиги смеха", а через год заменил Владимира Зеленского в шоу "Рассмеши комика. Дети". А год назад был ведущим программы "Просыпайся".

Личная жизнь

С женой Викторией Юрий познакомился на дне рождения отца. Судьба их свела через несколько лет и тогда между парой загорелась искра. После года отношений Ткач сделал предложение любимой. В 2014 году состоялась свадьба.

Юрий Ткач с женой / Фото из инстаграма юмориста

Сегодня супруги воспитывают дочь Лизу.

Юрий Ткач с семьей / Фото из инстаграма юмориста

В свое время между Юрием и Викторией произошел кризис. Они даже разъехались на некоторое время, потому что поняли, что дальше так продолжаться не может.

Из-за недоговаривания, непроговаривания проблем. Накапливали очень много того, что не нравилось друг в друге. Потом это перерастало в обиды и ссоры. Мы друг друга просто сожрали. Потом надо было сепарироваться, у нас все получилось,

– рассказал юморист.

Ситуация дошла до того, что пара едва не рассталась, поэтому прибегла к психотерапии и различным практикам.

В октябре прошлого года Ткач рассказал, что решил с женой обвенчаться.

Где сейчас Юрий Ткач?

Комик живет с семьей в Украине. Юрий продолжает выступать с "Кварталом 95", участвует в благотворительных мероприятиях, а также проводит концерты для ВСУ.

В соцсетях довольно часто публикует фото с семьей и напоминает об анонсах программ со своим участием.

Не пропустите! Недавно мы рассказывали, у кого из мировых звезд есть украинские корни.