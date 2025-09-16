Чергова сумна звістка з фронту сколихнула Львівську театральну родину. На жаль, стало відомо про смерть монтувальника Львівського академічного театру імені Леся Курбаса Володимира Куцла.

Цю новину повідомив театр на сторінці у фейсбуці, пише Show24 з посиланням на заяву.

Пресслужба театру написала, що Володимир – колишній колега, який працював монтувальником. Новину про загибель вони назвали ще однією болючою втратою.

Володимир був частиною нашої театральної команди: спокійним, уважним і щирим,

– йдеться у повідомленні.

Вони висловили щирі співчуття рідним загиблого. Наразі немає інформації про те за яких обставин та на якому напрямку загинув чоловік. Також невідомо, коли відбудеться прощання із захисником.

Володимир Куцло загинув на фронті / Фото Львівського театру імені Леся Курбаса

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття родині та друзям Володимира.

