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Show24 Українські зірки MELOVIN публічно підтримав Зеленського, якого розкритикували через одяг у Білому домі
2 березня, 16:16
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MELOVIN публічно підтримав Зеленського, якого розкритикували через одяг у Білому домі

Софія Хомишин
Основні тези
  • MELOVIN підтримав Володимира Зеленського після критики його зовнішнього вигляду під час візиту до Білого дому.
  • Журналіст Брайан Гленн поставив запитання президенту України про дрес-код, на що президент відповів, що носитиме його після закінчення війни в Україні.

Костянтин Бочаров публічно підтримав Володимира Зеленського після скандальної ситуації в Білому домі, коли американський журналіст розкритикував зовнішній вигляд українського лідера. Артист наголосив на абсурдності обговорення одягу під час війни.

MELOVIN опублікував про це допис у соціальних мережах. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку виконавця.

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MELOVIN зауважив, що костюм не є гарантом людяності й миролюбства.

Деякі речі, свідками яких ми вчора (28 лютого – 24 Канал) стали, були досить неоднозначними й, будемо чесні, безглуздими. Мене вибили з колії чимало моментів, я теж людина зі своїми рефлексіями. Але фраза: "Чому не одягнув костюм?"… якби це були усі наші проблеми,
– зазначив артист. 

Костянтин закликав українців єднатися, донатити та вірити в майбутнє України. 

Що сталося в Білому домі

  • 28 лютого на офіційний візит до США Володимир Зеленський одягнув своє фірмове чорне вбрання, прикрашений українським гербом, замість традиційного ділового костюма.
  • Під час зустрічі журналіст Брайан Гленн, представник Real America's Voice, поставив українському лідеру гостре запитання: "Чому ви не носите костюм? У вас є костюм?". Президент України відповів: "У вас якісь проблеми?". Тоді Гленн зауважив, що "багато американців мають проблеми з тими, хто не поважає дрес-код Овального кабінету". Тоді Володимир Зеленський заявив, що одягне костюм тільки після закінчення війни в Україні, яка триває вже три роки. 

  • Варто зазначити, що Брайан Гленн відомий своїми тісними зв'язками з Дональдом Трампом, а зовнішній вигляд президента Зеленського давно став символом солідарності з українськими захисниками.