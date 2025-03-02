MELOVIN опубликовал об этом пост в социальных сетях. Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу исполнителя.

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MELOVIN заметил, что костюм не является гарантом человечности и миролюбия.

Некоторые вещи, свидетелями которых мы вчера (28 февраля – 24 Канал) стали, были достаточно неоднозначными и, будем честны, бессмысленными. Меня выбили из колеи немало моментов, я тоже человек со своими рефлексиями. Но фраза: "Почему не надел костюм?"... если бы это были все наши проблемы,

– отметил артист.

Константин призвал украинцев объединяться, донатить и верить в будущее Украины.

Что произошло в Белом доме

28 февраля на официальный визит в США Владимир Зеленский надел свой фирменный черный наряд, украшенный украинским гербом, вместо традиционного делового костюма.

Во время встречи журналист Брайан Гленн, представитель Real America's Voice, задал украинскому лидеру острый вопрос: "Почему вы не носите костюм? У вас есть костюм?". Президент Украины ответил: "У вас какие-то проблемы?". Тогда Гленн отметил, что "многие американцы имеют проблемы с теми, кто не уважает дресс-код Овального кабинета". Тогда Владимир Зеленский заявил, что наденет костюм только после окончания войны в Украине, которая длится уже три года.