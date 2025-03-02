MELOVIN опублікував про це допис у соціальних мережах. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку виконавця.

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MELOVIN зауважив, що костюм не є гарантом людяності й миролюбства.

Деякі речі, свідками яких ми вчора (28 лютого – 24 Канал) стали, були досить неоднозначними й, будемо чесні, безглуздими. Мене вибили з колії чимало моментів, я теж людина зі своїми рефлексіями. Але фраза: "Чому не одягнув костюм?"… якби це були усі наші проблеми,

– зазначив артист.

Костянтин закликав українців єднатися, донатити та вірити в майбутнє України.

Що сталося в Білому домі

28 лютого на офіційний візит до США Володимир Зеленський одягнув своє фірмове чорне вбрання, прикрашений українським гербом, замість традиційного ділового костюма.

Під час зустрічі журналіст Брайан Гленн, представник Real America's Voice, поставив українському лідеру гостре запитання: "Чому ви не носите костюм? У вас є костюм?". Президент України відповів: "У вас якісь проблеми?". Тоді Гленн зауважив, що "багато американців мають проблеми з тими, хто не поважає дрес-код Овального кабінету". Тоді Володимир Зеленський заявив, що одягне костюм тільки після закінчення війни в Україні, яка триває вже три роки.