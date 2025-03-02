MELOVIN опублікував про це допис у соціальних мережах. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку виконавця.
До теми Шалене розшарування поглядів, – Жадан відверто висловився про скандал Зеленського та Трампа
MELOVIN зауважив, що костюм не є гарантом людяності й миролюбства.
Деякі речі, свідками яких ми вчора (28 лютого – 24 Канал) стали, були досить неоднозначними й, будемо чесні, безглуздими. Мене вибили з колії чимало моментів, я теж людина зі своїми рефлексіями. Але фраза: "Чому не одягнув костюм?"… якби це були усі наші проблеми,
– зазначив артист.
Костянтин закликав українців єднатися, донатити та вірити в майбутнє України.
Що сталося в Білому домі
- 28 лютого на офіційний візит до США Володимир Зеленський одягнув своє фірмове чорне вбрання, прикрашений українським гербом, замість традиційного ділового костюма.
- Під час зустрічі журналіст Брайан Гленн, представник Real America's Voice, поставив українському лідеру гостре запитання: "Чому ви не носите костюм? У вас є костюм?". Президент України відповів: "У вас якісь проблеми?". Тоді Гленн зауважив, що "багато американців мають проблеми з тими, хто не поважає дрес-код Овального кабінету". Тоді Володимир Зеленський заявив, що одягне костюм тільки після закінчення війни в Україні, яка триває вже три роки.
- Варто зазначити, що Брайан Гленн відомий своїми тісними зв'язками з Дональдом Трампом, а зовнішній вигляд президента Зеленського давно став символом солідарності з українськими захисниками.