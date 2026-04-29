Де зараз Женя Галич, який представляв Україну на Євробаченні й служив у ЗСУ

Женя Галич – фронтмен гурту O.Torvald, який сьогодні, 29 квітня, відзначає день народження. Співаку виповнилось 42 роки.

За роки своєї творчої діяльності він встиг і поїхати на Євробачення, і посваритись з колегами по шоубізнесу. Останнім часом ЗМІ не так багато пишуть про Євгена, однак у день його народження 24 Канал розповість, як співак став популярним і чи продовжує нести службу у війську.

Це цікаво Одну з пар познайомив Трамп: 5 українських зірок, які вийшли заміж за мільйонерів

Гурт O.Torvald і сольний проєкт

Галич із дитинства любив музику. Коли йому було 15 років, то грав у колективі "Крути! Педалі". У 2005 році Євген Галич, Денис Мізюк, Олександр Нечипоренко та Ігор Одарюк створили гурт O.Torvald. Хто не знав, то назва походить від російського слова "отрываться", хоч через роки фронтмен казав, що хотів би її змінити.

У 2008 році вийшов дебютний альбом, однак по-справжньому "вистрілив" другий, який отримав назву "В тобі".

У 2017 році, коли Україна відповідала за проведення Євробачення на своїх теренах після перемоги Джамали у 2016 році, нашу країну представляв гурт O.Torvald.

На жаль, європейська публіка не високо оцінила виступ рок-гурту. Їх оцінили всього на 36 балів від національного журі та глядачів. Тоді Україна посіла аж 24 місце.

Минулого року, у день свого народження, Женя Галич повідомив шанувальникам, що запускає сольний проєкт.

Зазначимо, що цей проєкт триває і досі. Артист доволі часто ділиться знімками з концертів, де виступає не під назвою гурту O.Torvald.

Женя Галич на сольному концерті / Фото з інстаграму музиканта

Зараз артист перебуває у США. Напередодні він виступив у Сіетлі, про що повідомив у своїх соцмережах.

Де зараз Женя Галич / Скриншот з інстаграм-сторіс

Особисте життя

Дружина співака називається Валерія. На момент знайомства дівчина була у стосунках з іншим чоловіком, тому Галич прийняв рішення не руйнувати цей союз, а просто залишитись друзями. Та все ж між ними спалахнуло кохання.

Весілля відбулось у 2009 році. Через чотири роки народилась донька Єва, а трохи пізніше – син Данило.

Женя Галич і Валерія у день весілля / Фото з соцмереж

Від початку повномасштабної війни Валерія виїхала з дітьми за кордон і не планує повертатись, допоки не закінчиться війна. Сам Галич минулого року казав, що родина все ж планується повернутись до України.

Оскільки Данило вступив у спортивний клас і для нього це перший клас, ми не можемо порушити в якийсь момент його навчання. Тому ми вирішили, що цей рік він точно буде навчатися в Польщі, а наступного року будемо планувати, щоб він повертався в Україну і здобував тут перемоги у спортивному житті,

– поділився артист у програмі "Тур зірками".

Як Галич образив співака Drevo?

Фронтмен гурту взяв участь у шоу "Критиканти". Галич висловився, що трек "Смарагдове небо", який став справжнім хітом, насправді є "г*мном". Він стверджував, що окрім приспіву, який легко засідає в голову, у композиції нічого особливого немає.

На захист молодого співака стала Тіна Кароль, яка сказала, що неправильно принижувати творчість інших артистів.

У коментарі виданню OBOZ.UA Женя визнав, що висловився занадто жорстко. Сам Drevo в ефірі "Наше радіо" зізнався, що не збирався відповідати на критику Галича й тим більше розпочинати конфлікт.

Чи служить Женя Галич у війську?

З початком повномасштабної війни співак волонтерив. Пізніше долучився до 135 батальйону 114 окремої бригади тероборони. У 2024 році перебував у госпіталі. Сам Галич казав, що у нього "назбиралось багато болячок".

У тому ж році в інтерв'ю 24 Каналу фронтмен сказав, що відряджений у місто Київ, де займається матеріально-технічним забезпеченням ЗСУ, однак більше деталей не зміг розкрити.