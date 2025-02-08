У фіналі Нацвідбору на Євробачення-2025, який відбувся 8 лютого в Києві, виступили 10 учасників. Серед них глядачі та журі обрали переможця – гурт Ziferblat.

Саме він з піснею Bird of pray представлятиме Україну у Швейцарії, де відбудеться Євробачення-2025, інформує 24 Канал.

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В результаті голосування суддів та глядачів гурт Ziferblat отримав 19 балів. 10 їм присудили журі, а 9 – глядачі.

Після повномасштабної війни дуже багато змінилося. Те, що робить Суспільне для нас всіх, те, що роблять журі, глядачі. Ми розвиваємо українську культуру. У нас був момент у 2014 році, коли був ренесанс української музики. Не все склалося тоді. Деякі гурти, які я любив, 5 Vymir, Tik Tu, вони не отримали того визнання, яке мали. Зараз у нас ренесанс номер 2 і ми не повинні втратити цей шанс. Дякуємо вам всім за це,

– сказав Даниїл Лещинський.

Його брат Валентин додав: "Наша піарниця просила сказати, якщо ми переможемо, то офіційно – ми більше не підемо на Нацвідбір".

Зауважимо, що у трійку лідерів Нацвідбору-2025 увійшов також колектив MOLODI та Маша Кондратенко.



Гурт Ziferblat переміг у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2025 / Колаж 24 Каналу

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