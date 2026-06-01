Для нас це не сюрприз, – зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" вперше стане мамою
Українська акторка Христина Корчинська повідомила про вагітність. Вона розповіла, що народить первістка вже цього літа.
Акторка серіалу "Спіймати Кайдаша" та фільму "Малевич" опублікувала ніжну фотосесію з животиком на своїй сторінці в інстаграмі. Також в інтерв'ю OBOZ.UA вона поділилася деталями.
Христина Корчинська поділилася ніжними фото з чоловіком. Новина про її вагітність стала для багатьох несподіванкою. Цікаво, що пара вже знає стать дитини.
Чесно кажучи, для нас взагалі не мало значення: хлопчика чи дівчинку чекаємо. Це наша перша дитина, тому головне, щоб усе було добре,
– поділилась акторка.
Христина зізналась, що не вагалась зі своїм рішенням. На її думку, ідеального моменту для народження дитини немає. До того ж вони з чоловіком свідомо йшли до батьківства.
"Ми намагалися продумати, коли для цього буде найкращий момент: між прем'єрами, гастролями, активними робочими періодами. Тож усе сталося саме тоді, коли мало статися. Для нас це була дуже радісна й очікувана подія, але не сюрприз", – поділилась Корчинська.
Христина Корчинська з чоловіком / Фото з інстаграму Христини Корчинської
Що відомо про Христину Корчинську?
Христина Корчинська (до шлюбу – Федорак) народилась у Коломиї. Здобула вищу освіту в Київському національному університеті театру, кіно й телебаченні імені Карпенка-Карого. Спершу працювала в театрі "Золоті Ворота", з 2018 – у Київському національному театрі імені Івана Франка.
Христина вийшла заміж влітку 2024 року та офіційно змінила прізвище. Її обранець – Яніс Корчинський, засновник проєкту "Сьорб", що популяризує органічні китайські чаї.
Христина Корчинська – зірка багатьох українських фільмів та серіалів: "Спіймати Кайдаша", "Гуцулка Ксеня", "Перевізниця" та "Малевич", а також виконавиця головної ролі у виставі "Конотопська відьма".