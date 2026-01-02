Зловмисник із підозрілим рюкзаком проник на територію резиденції Вільяма та Кейт Міддлтон

Напередодні Різдва зловмисник незаконно проник на територію Кенсінгтонського палацу, де розташовані лондонські апартаменти принца Вільяма та Кейт Міддлтон. Чоловік повторив правопорушення після того, як його звільнили під заставу.

Цей інцидент привернув підвищену увагу служб безпеки королівської родини. ЗМІ розкрили деталі справи. Пише 24 Канал з посиланням на видання The Sun.

Дерек Іґан проник на територію Кенсінгтонського палацу 21 і 23 грудня. Зловмисника бачили з "важким рюкзаком", коли він перелазив через паркан, після чого його обох разів затримували в саду палацу. Після другого інциденту чоловіка взяли під варту.

Під час судового засідання у Вестмінстерському магістратському суді Дерек Іґан поводився агресивно: вигукував образи та намагався розтрощити скляну огорожу для підсудних. Водночас він визнав власну провину.

Я маю намір продовжити слухання за його відсутності 6 січня, з огляду на його хуліганську поведінку щодо судових приставів і самого суду. Я не надаю йому застави, оскільки в разі визнання винним існує реальна ймовірність призначення тюремного покарання,

– заявив окружний суддя Сем Ґузі.

Принц і принцеса Уельські з дітьми не перебували в палаці під час інцидентів. Водночас відомо, що в Кенсінгтонському палаці загалом проживають близько десяти членів королівської родини та їхні співробітники.

Для довідки! Основним місцем проживання принца Вільяма та Кейт Міддлтон є Віндзор, однак у Лондоні вони користуються 20-кімнатними апартаментами 1A у Кенсінгтонському палаці.

Де саме живе принц Вільям з дружиною та дітьми?