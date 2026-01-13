Зірка серіалу "Метлок" підкорила "Золотий глобус-2026" у сукні української дизайнерки

Днями у Лос-Анджелесі відбулася церемонія нагородження "Золотого глобуса-2026". На червоній доріжці зірки з'явилася в абсолютно різноманітних образах.

Зокрема, увагу привернула американська акторка Скай П. Маршал, яка одягнула вбрання від українського бренду. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку знаменитості.

Зірка серіалу "Метлок" обрала розкішну сукню медового кольору від Lever Couture.

Це вбрання належить до колекції "Анатомія ідентичності", яку презентували на Паризькому тижні моди осінь 2025. Про це зазначено на сайті Lever Couture.

Для довідки! "Метлок" – це юридична драма з елементами комедії. Серіал вийшов у 2024 році і є перезапуском однойменного проєкту, що транслювали із 1986 до 1995 року. Скай П. Маршал в "Метлоку" виконує роль Олімпії.

Що відомо про Lever Couture?