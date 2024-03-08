Роками вербували людей: якими є завдання російських шпигунів на Заході

ЗМІ пишуть, що зараз Росія розгорнула чи не найбільшу шпигунську мережу з часів холодної війни. Насправді тамтешні шпигуни дійсно активно працюють по світу.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман, зауваживши, що шпигунську роботу Росії вже чітко видно. Звісно, важко сказати, хто конкретно є шпигуном, але її діяльність дійсно можна зафіксувати.

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До прикладу, буквально нещодавно стався скандал зі злитими розмовами німецьких офіцерів, які обговорювали знищення Кримського моста.

Роками вербували людей

Росія купила деяких людей в парламентах європейських країн або ж навіть цілі партії, щоб фінансувати їх та просувати власні наративи. Дещо раніше була нахабна синхронна заява ультраправих з Угорщини та Румунії щодо претензій на територію України.

На думку Шейтельмана, російська розвідка могла завербувати і мільярдера Ілона Маска. На початку війни він чітко і прямо говорив про підтримку України. А зараз постійно вкидає різні проросійські заяви.

Навіть медійна складова. Ми чи не щодня обговорюємо якісь статті із західних ЗМІ, які, очевидно, написані в Росії. Це не відбувається так, що хтось приходить до умовного New York Times, дає гроші і статтю. Ні, це роками вербували людей, яких поступово фінансували, щоб вони добиралися до ЗМІ,

– сказав Шейтельман.

Була вже історія з німецьким журналістом Губертом Зайпелем, який роками хвалив Путіна та навіть написав про нього книгу. Виявляється, що за все це він отримав сотні тисяч євро від олігарха Олексія Мордашова, який пов'язаний з Путіним.

Це ж не Мордашов його вербував. Найімовірніше, якісь шпигуни завербували журналіста. А Мордашов просто передав гроші. Велика медійна діяльність, лобізм; купівля політиків – оцим всім займаються російські шпигуни,

– підкреслив Шейтельман.

Російські шпигуни: коротко