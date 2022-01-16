Штати заявили про нові дипломатичні кроки в переговорах з Росією

У США розповіли, що готують нові дипломатичні кроки у перемовинах з Кремлем. Щодо них Штати наразі перебувають у контакті з союзниками, зокрема й з Україною.

Додаткову інформацію щодо них нададуть наступного тижня. Відповідну заяву озвучив 16 січня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

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Штати готують дипломатичні кроки щодо переговорів з Кремлем

Салліван заявив, що Штати перебувають в тісному контакті з союзниками та партнерами, включаючи Україну.

Ми працюємо в тісній координації над подальшими кроками. На початку наступного тижня ми зможемо поділитися більшою інформацією щодо подальших дипломатичних кроків,

– зазначив радник.

Джейк Салліван пригадав, що за останній місяць сім разів розмовляв зі своїм українським колегою. Політик вкотре запевнив, щь Сполучені Штати готові як до загострення ситуації, так і до продовження дипломатичної роботи. Радник Джо Байдена відзначив:

"якщо Росія хоче рухатися вперед за допомогою дипломатії, ми абсолютно готові робити це в унісон з нашими союзниками та партнерами;

якщо піти шляхом вторгнення та ескалації, ми готові і до цього, надавши потужну відповідь, яка вдарить по їх стратегічних позиціях".

Коротко про останні перемовини США та Росії

Росія з жовтня 2021 року стягує війська до кордону з Україною. Про це вперше заявила американська преса. Згодом дані підтвердила українська розвідка.

Після цього Джо Байден двічі спілкувався з Володимиром Путіним. Під час розмови 7 грудня 2021 року Путін висунув вимоги щодо просування НАТО на Схід. Однак Джо Байден пояснив, що не давав Путіну жодних зобов'язань, які б стосувалися України та її вступу або невступу до НАТО, адже ніхто не має права диктувати Альянсу, кому давати членство, а кому ні.

17 грудня 2021 року в МЗС Росії висунули так звані "гарантії безпеки" щодо НАТО. У них мовиться про нерозширення Альнсу у Східній Європі та заборону щодо вступу України.

Через це 10 січня відбулись перемовини між США та Росією, 12 січня – між НАТО та Кремлем й 13 січня – раунд між ОБСЄ та Росією.

Проте зустрічі й перемовини не дали значних результатів. Зокрема у Росії 16 січня знову заявили нібито НАТО "вторгається" в Україну. Натомість у США запевнили, що Путін має обрати між санкціями та переговорами.

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