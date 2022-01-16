Штаты заявили о новых дипломатических шагах в переговорах с Россией
Источник:CBS
В США заявили, что готовят новые дипломатические шаги в переговорах с Кремлем. Относительно них Штаты сейчас находятся в контакте с союзниками, в том числе и с Украиной.
Дополнительную информацию касаемо них предоставят на следующей неделе. Соответствующее заявление озвучил 16 января советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
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Штаты готовят дипломатические шаги по переговорам с Кремлем
Салливан заявил, что Штаты находятся в тесном контакте с союзниками и партнерами, включая Украину.
Мы работаем в тесной координации над дальнейшими шагами. В начале следующей недели мы сможем поделиться большей информацией о дальнейших дипломатических шагах,
– говорится в сообщении.
Джейк Салливан вспомнил, что за последний месяц семь раз разговаривал со своим украинским коллегой. Политик в очередной раз заверил, что Соединенные Штаты готовы как к обострению ситуации, так и к продолжению дипломатической работы. Советник Джо Байдена отметил:
- "если Россия хочет двигаться вперед с помощью дипломатии, мы абсолютно готовы делать это в унисон с нашими союзниками и партнерами;
- если пойти по пути вторжения и эскалации, мы готовы и к этому, предоставив мощный ответ, который ударит по их стратегическим позициям".
Коротко о последних переговорах США и России
- Россия с октября 2021 года стягивает войска к границе с Украиной. Об этом впервые заявила американская пресса. Впоследствии данные подтвердила украинская разведка.
- После этого Джо Байден дважды общался с Владимиром Путиным. Во время разговора 7 декабря 2021 года Путин выдвинул требования относительно продвижения НАТО на Восток. Однако Джо Байден объяснил, что не давал Путину никаких обязательств, которые бы касались Украины и ее вступления или невступления в НАТО, так как никто не имеет права диктовать Альянсу, кому предоставлять членство, а кому нет.
- 17 декабря 2021 года в МИД России объявили так называемые "гарантии безопасности" в отношении НАТО. В них говорится о нерасширении Альнса в Восточной Европе и запрете вступления Украины.
- Из-за этого 10 января состоялись переговоры между США и Россией, 12 января – между НАТО и Кремлем и 13 января – раунд между ОБСЕ и Россией.
- Однако встречи и переговоры не дали значительных результатов. В частности в России 16 января снова заявили, якобы НАТО "вторгается" в Украину. Между тем в США заверили, что Путин должен выбрать между санкциями и переговорами.
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