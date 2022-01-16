Дополнительную информацию касаемо них предоставят на следующей неделе. Соответствующее заявление озвучил 16 января советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

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Штаты готовят дипломатические шаги по переговорам с Кремлем

Салливан заявил, что Штаты находятся в тесном контакте с союзниками и партнерами, включая Украину.

Мы работаем в тесной координации над дальнейшими шагами. В начале следующей недели мы сможем поделиться большей информацией о дальнейших дипломатических шагах,

– говорится в сообщении.

Джейк Салливан вспомнил, что за последний месяц семь раз разговаривал со своим украинским коллегой. Политик в очередной раз заверил, что Соединенные Штаты готовы как к обострению ситуации, так и к продолжению дипломатической работы. Советник Джо Байдена отметил:

"если Россия хочет двигаться вперед с помощью дипломатии, мы абсолютно готовы делать это в унисон с нашими союзниками и партнерами;

если пойти по пути вторжения и эскалации, мы готовы и к этому, предоставив мощный ответ, который ударит по их стратегическим позициям".

Коротко о последних переговорах США и России

Россия с октября 2021 года стягивает войска к границе с Украиной. Об этом впервые заявила американская пресса. Впоследствии данные подтвердила украинская разведка.

После этого Джо Байден дважды общался с Владимиром Путиным. Во время разговора 7 декабря 2021 года Путин выдвинул требования относительно продвижения НАТО на Восток. Однако Джо Байден объяснил, что не давал Путину никаких обязательств, которые бы касались Украины и ее вступления или невступления в НАТО, так как никто не имеет права диктовать Альянсу, кому предоставлять членство, а кому нет.

17 декабря 2021 года в МИД России объявили так называемые "гарантии безопасности" в отношении НАТО. В них говорится о нерасширении Альнса в Восточной Европе и запрете вступления Украины.

Из-за этого 10 января состоялись переговоры между США и Россией, 12 января – между НАТО и Кремлем и 13 января – раунд между ОБСЕ и Россией.

Однако встречи и переговоры не дали значительных результатов. В частности в России 16 января снова заявили, якобы НАТО "вторгается" в Украину. Между тем в США заверили, что Путин должен выбрать между санкциями и переговорами.

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