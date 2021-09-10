У Швеції подружжя хотіло назвати дитину Володимиром Путіним: влада заборонила
10 вересня 2021 , 17:25Читать новость на русском
Джерело:P4 Halland Sveriges Radio
Подружжя з міста Лагольм на півдні Швеції захотіло назвати власного сина Володимиром Путіним. Проте шведський уряд відхилив прохання пари.
За правилами, шведські батьки мають повідомити імена своїх новонароджених дітей у податкову агенцію Skatteverket. Саме там пара й отримала відмову.
До теми Мелодісон, Царь та Іскра: якими незвичними іменами українці називали своїх дітей у 2021 році
Під забороною не лише "Володимир Путін"
Відповідно до шведських правил, імена не мають бути образливими або становити небезпеку для носія. Також не допускають й імена, які занадто схожі на прізвища.Зауважте! За даними шведської статистики, у країні всього налічують 1413 людей з ім'ям Володимир. Скільки є людей з ім'ям Путін – невідомо. Річ у тім, що база статистики не показує ім'я, якщо його носять менше ніж 2 особи.
Детальна причина податкового органу незрозуміла, хоч подібні відхилення бувають часто. Раніше влада не давала дозволу на такі незвичні імена, як: Форд, Аллах, Пілзнер, Q та інші.
Як можна називати дітей в Україні: коротко
- В Україні батьки можуть назвати дитину так, як захочуть. В українському законодавстві немає обмежень.
- Особа, яка досягла 16 років, має право на власний розсуд змінити своє ім'я, прізвище та по батькові. З 14 років – за згодою батьків.
- Якщо ж один із батьків помер, його визнали недієздатним, позбавили батьківських прав, то згоду надає інший. Також її може надати опікун.
- Дитячий омбудсмен Микола Кулеба, незважаючи на демократичні закони, наполягав, що імена мають вибирати у межах здорового глузду.
- На Закарпатті у червні 2020 року новонароджену дитину назвали Зеленський. Також були випадки, коли дітей назвали Януковичем, Ісусом та навіть Євромайданом.