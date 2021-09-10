У Швеції подружжя хотіло назвати дитину Володимиром Путіним: влада заборонила

Подружжя з міста Лагольм на півдні Швеції захотіло назвати власного сина Володимиром Путіним. Проте шведський уряд відхилив прохання пари.

За правилами, шведські батьки мають повідомити імена своїх новонароджених дітей у податкову агенцію Skatteverket. Саме там пара й отримала відмову.

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Під забороною не лише "Володимир Путін"

Відповідно до шведських правил, імена не мають бути образливими або становити небезпеку для носія. Також не допускають й імена, які занадто схожі на прізвища.

За даними шведської статистики, у країні всього налічують 1413 людей з ім'ям Володимир. Скільки є людей з ім'ям Путін – невідомо. Річ у тім, що база статистики не показує ім'я, якщо його носять менше ніж 2 особи.

Детальна причина податкового органу незрозуміла, хоч подібні відхилення бувають часто. Раніше влада не давала дозволу на такі незвичні імена, як: Форд, Аллах, Пілзнер, Q та інші.

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