В Швеции супруги хотели назвать ребенка Владимиром Путиным: власти запретили
Источник:P4 Halland Sveriges Radio
Супруги из города Лахольм на юге Швеции захотели назвать собственного сына Владимиром Путиным. Однако шведское правительство отклонило просьбу пары.
По правилам, шведские родители должны сообщить имена своих новорожденных детей в налоговое агентство Skatteverket. Именно там пара и получила отказ.
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Под запретом не только "Владимир Путин"
Согласно шведским правилам, имена не должны быть оскорбительными или представлять опасность для носителя. Также не допускают и имена, которые слишком похожи на фамилии.Заметьте! По данным шведской статистики, в стране всего насчитывают 1 413 человек с именем Владимир. Сколько есть людей с именем Путин – неизвестно. Дело в том, что база статистики не показывает имя, если его носят менее 2 человек.
Подробная причина налогового органа непонятна, хоть подобные отклонения бывают часто. Ранее власти не давали разрешения на такие необычные имена, как: Форд, Аллах, Пилзнер, Q и другие.
Как можно называть детей в Украине: коротко
- В Украине родители могут назвать ребенка так, как захотят. В украинском законодательстве нет ограничений.
- Лицо, достигшее 16 лет, имеет право по своему усмотрению изменить свое имя, фамилию и отчество. С 14 лет – с согласия родителей.
- Если же один из родителей умер, его признали недееспособным, лишили родительских прав, то согласие дает другой. Также его может предоставить опекун.
- Детский омбудсмен Николай Кулеба, несмотря на демократические законы, настаивал, что имена должны выбирать в пределах здравого смысла.
- На Закарпатье в июне 2020 года новорожденного ребенка назвали Зеленский. Также были случаи, когда детей назвали Януковичем, Иисусом и даже Евромайданом.