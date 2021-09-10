В Швеции супруги хотели назвать ребенка Владимиром Путиным: власти запретили

Супруги из города Лахольм на юге Швеции захотели назвать собственного сына Владимиром Путиным. Однако шведское правительство отклонило просьбу пары.

По правилам, шведские родители должны сообщить имена своих новорожденных детей в налоговое агентство Skatteverket. Именно там пара и получила отказ.

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Под запретом не только "Владимир Путин"

Согласно шведским правилам, имена не должны быть оскорбительными или представлять опасность для носителя. Также не допускают и имена, которые слишком похожи на фамилии.

По данным шведской статистики, в стране всего насчитывают 1 413 человек с именем Владимир. Сколько есть людей с именем Путин – неизвестно. Дело в том, что база статистики не показывает имя, если его носят менее 2 человек.

Подробная причина налогового органа непонятна, хоть подобные отклонения бывают часто. Ранее власти не давали разрешения на такие необычные имена, как: Форд, Аллах, Пилзнер, Q и другие.

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