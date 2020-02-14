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      Ісус, Янукович, Євромайдан: в Україні можуть заборонити називати дітей незвичними іменами

      Між дитячим омбудсменом і Мін'юстом тривають дискусії про те, чи надавати державі можливість вирішувати, як називати батькам дитину – зокрема, чи забороняти дивні та незвичні імена.

      Глобального буму на дивакуваті імена в Україні не було, проте на Закарпатті у школу ходить Янукович, а після революції гідності напротивагу йому на Львівщині народився Євромайдан.

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      Через такі імена діти можуть зазнавати цькування, впевнений уповноважений з прав дитини Микола Кулеба. Тож пропонує на державному рівні заборонити називати дітей цифрами, абревіатурами та неживими об'єктами.

      Якщо хтось захоче стільцем назвати дитину, тому що мені подобаєтсья сидіти на стільці. В мене діти Єлисей, Тимофій, Давид, Лія – тобто це імена не зовсім українські,  і вони для когось можливо дивні. Але мова йде про те, де дійсно можуть бути порушені права дитини,
      – заявив уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба.

      До прикладу, відмовляти можуть держреєстратори, а далі вже батьки вирішуватимуть це зі спецорганом чи через суд. Такий механізм працює у світі. Є навіть списки дозволених та заборонених імен. В Україні ж зараз кожен може називати дитину так, як хоче.

      "Кожен має право називати так, як хоче. Ми беремо окрему заяву, що двоє батьків хочуть назвати дитинку саме так. Звичайно, бувають різні імена: це Дорофея, Моніка, Беата, Нікодем, Модест, Єдгар і Мартин", – розповіла головна спеціалістка РАЦС Оксана Вендиш.

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      Натомість міністр юстиції каже, що батьки мають право називати дитину як хочуть, хоч Z148. Хіба що, при отриманні паспорта можуть виникнути проблеми. Юридично, ім'я там має бути лише з українських літер.

      Очевидно, що батьки, які обирають незвичне ім'я для дитини, будуть і виховувати теж якось єкстравагантно. Тобто ми матимемо все одно дитину, яка не рухатиметься у потоці. Але, якщо ім'я вкрай жахливе – тоді, будь ласка, в суд. Це для мене як взірець розумного підходу,
      – пояснив свою позицію міністр юстиції Денис Малюська.

      Як хлопцеві із Житомира живеться із незвичним ім'ям

      У Житомирі живе хлопець з незвичним ім'ям – Радзюк Ііссус Христос Володимирович. Йому 17 і він вчиться у духовній семінарії. Мама хотіла назвати сина Богдан, проте батько, наполягав на біблійному.

      Він сказав, що до нього приходив ангел і сказав йому назвати так,
      – розповів Ісус.

      Ісус Христос вже отримав свій перший паспорт, ім'я залишив. Для друзів він Мася, Малий, Богдан, Макс або просто – Ісус. У школі, каже, також обійшлось без буллінгу.

      "Один із самих таких популярних жартів – це чи можу я воду зробити вином і тому подібне. Коли ти телефонуєш в швидку чи поліцію, то вони не вірять. Доволилось телефонувати з іншого номеру, інше ім'я казати", – поділився досвідом Ісус.

      ісус житомир
      Хлопець із незвичним ім'ям Ісус

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      Автор: Юлія Девда, Оксана Тропотяга
      Теги: Микола Кулеба Міністерство юстиції Денис Малюська Діти і неповнолітні Новини України
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