Сі Цзіньпін спробує востаннє допомогти Путіну у війні, – німецький політолог Ейдман
Інститут вивчення війни припускає, що глава Китаю Сі Цзіньпін та президент Росії Владімір Путін під час зустрічі в Москві, зокрема, обговорюватимуть обхід санкцій. Однак для цього не треба влаштовувати пафосні візити.
Так у коментарі 24 Каналу заявив політолог і соціолог з Німеччини Ігор Ейдман. За його словами, головна мета візиту президента Китаю до Росії інша.
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"Він буде намагатися востаннє допомогти Путіну уникнути поразки в цій війні", – сказав він.
Політолог переконаний, що єдине, чим може допомогти глава КНР російському диктатору, – це спробувати його переконати заморозити війну, яка для Путіна складається невдало й готова принести йому суттєву поразку.
"Рука допомоги" від Китаю
"Тому Сі своїм так званим китайським "мирним планом" вже, фактично, заявив позицію Китаю. Таку, що треба всім зупинитися, припинити війну й далі почати певні переговори", – заявив Ейдман.
Він зауважив, що ця позиція не влаштовує не лише українську сторону, але й самого Путіна, який не приймає "протягнуту руку допомоги".
Тому що у порівнянні з розсудливими китайцями, які свої корисливі інтереси відстоюють, Владімір Владіміровіч трохи не в собі. Він неадекватно сприймає реальність,
– зазначив соціолог.
Він зауважив, що російський диктатор досі впевнений, що він "може перемогти у війни проти України".
"Що він безмірно крутий і що йому ніякі ці всі "рухи тіла" не потрібні", – сказав Ігор Ейдман.
Яка мета візиту глави КНР до Москви: дивіться відео
Співробітництва може не бути
Політолог вважає, що ймовірно, Владімір Путін не прийме "мирний план" Китаю у томі виді, яким його хоче "продати" Сі Цзіньпін.
"Це буде означати, що ніякого подальшого активного співробітництва, зокрема, у військовій сфері, між Китаєм та Росією не буде", – розказав він.
Ейдман зауважив, що вся ідея в тому, аби заморозити ситуацію в тому виді, в якому вона є нині – заморозити лінію фронту, а потім почати переговори.
"Це витікає із китайського "мирного плану". Там прямо це не сказано, але суть як би в цьому", – розказав Ігор Ейдман.
На його думку, це було б дуже вигідно Владіміру Путіну.
Вигода для Путіна
"Адже він і масово б продав ці територіальні захоплення, анексії всередині країни й зупинив би війну, яку вже просто фізично не може вести", – завив він.
Соціолог вважає, що у російського диктатора ще "не вивітрилися із голови наполеонівські плани".
"Сі, Путіну, який "потопає", протягує руку, а Путін кричить: "Та в мене все гаразд, я ще нічого. Я ще Чорне море перепливу", – зазначив він.
Російського диктатора можна та треба зупинити
Ігор Ейдман переконаний, що китайський "мирний план" не реалізується. Він припускає, що Росії таки доведеться піти назустріч Китаю у певних моментах зовні. Можливо, вони оголосять про певне перемир’я, вважає він, але з цього нічого не вийде, поки при владі Путін.
Адже він не розуміє ситуації. Йому треба та можна зупинитися лише одним способом – просто фізично у військовому плані розгромивши,
– підсумував він.
Візит глави КНР до Москви: останні новини
- Сі Цзіньпін відвідає Москву та зустрінеться із Владіміром Путіним з 20 по 22 березня. Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що лідер Китаю та російський диктатор можуть обговорити, зокрема, схеми ухиляння від санкцій.
- У США переконані, що глава КНР думає щодо прохання Росії про постачання їй летальної зброї. Мовиться, зокрема, про артилерійські снаряди та ударні дрони.
- Китай нині демонструє проросійську політику. Фахівець із далекосхідної політики Артур Харитонов вважає, що українській стороні вдасться поговорити із президентом Китаю.