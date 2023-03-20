Си Цзиньпин попытается последний раз помочь Путину в войне, – немецкий политолог Эйдман

Институт изучения войны предполагает, что глава Китая Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин во время встречи в Москве, в частности, будут обсуждать обход санкций. Однако для этого не нужно устраивать пафосные визиты.

Так в комментарии 24 Каналу заявил политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман. По его словам, главная цель визита президента Китая в Россию другая.

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"Он будет пытаться в последний раз помочь Путину избежать поражения в этой войне", – сказал он.

Политолог убежден, что единственное, чем может помочь глава КНР российскому диктатору, это попытаться его убедить заморозить войну, которая для Путина складывается неудачно и готова принести ему существенное поражение.

"Рука помощи" от Китая

"Поэтому Си своим так называемым китайским "мирным планом" уже фактически заявил позицию Китая. Такую, что надо всем остановиться, прекратить войну и дальше начать определенные переговоры", – заявил Эйдман.

Он отметил, что эта позиция не устраивает не только украинскую сторону, но и самого Путина, который не принимает "протянутую руку помощи".

Потому что по сравнению со здравомыслящими китайцами, которые свои корыстные интересы отстаивают, Владимир Владимирович немного не в себе. Он неадекватно воспринимает реальность,

– отметил социолог.

Он заметил, что российский диктатор до сих пор уверен, что он "может победить в войне против Украины".

"Что он безмерно крут и что ему никакие эти все телодвижения не нужны", – сказал Игорь Эйдман.

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Сотрудничество может не быть

Политолог считает, что, вероятно, Владимир Путин не примет "мирный план" Китая в том виде, которым его хочет "продать" Си Цзиньпин.

"Это будет означать, что никакого дальнейшего активного сотрудничества, в частности, в военной сфере, между Китаем и Россией не будет", – рассказал он.

Эйдман отметил, что вся идея в том, чтобы заморозить ситуацию в том виде, в каком она сейчас – заморозить линию фронта, а затем начать переговоры.

"Это вытекает из китайского "мирного плана". Там прямо это не сказано, но суть как бы в этом", – рассказал Игорь Эйдман.

По его мнению, это было бы очень выгодно Владимиру Путину.

Выгода для Путина

"Ведь он и массово продал бы эти территориальные захваты, аннексии внутри страны и остановил бы войну, которую уже просто физически не может вести", – сказал он.

Социолог считает, что у российского диктатора еще "не выветрились из головы наполеоновские планы".

"Си "утопающему" Путину протягивает руку, а Путин кричит: "Да у меня все в порядке, я еще ничего. Я еще Черное море переплыву", – отметил он.

Российского диктатора можно и нужно остановить

Игорь Эйдман убежден, что китайский "мирный план" не реализуется. Он предполагает, что России придется пойти навстречу Китаю в определенных моментах внешне. Возможно, они объявят об определенном перемирии, считает он, но из этого ничего не выйдет, пока у власти Путин.

Он ведь не понимает ситуации. Ему нужно и можно остановиться только одним способом – просто физически в военном плане разгромив,

– подытожил он.

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