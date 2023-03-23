Дружнє, але асиметричне партнерство: аналітикиня оцінила ставлення Китаю до Росії
Глава КНР Сі Цзіньпін відвідав Москву та зустрівся із Владіміром Путіним. Та у дружніх відносинах Китаю та Росії є нюанс.
Так в коментарі 24 Каналу заявила головна консультантка Українського інституту стратегічних досліджень Аліна Гриценко. За її словами, переговори президента Китаю та російського диктатора були дійсно дружніми.
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"Відносини Росії та Китаю справді дружні та партнерські, але треба відзначити, що це партнерство є жахливо асиметричне", – заявила вона.
Гриценко зауважила, що під час переговорів Сі Цзіньпін та Владімір Путін підписали 14 документів.
Свідчить про фіксацію такого асиметричного партнерства, де Китай є "старшим" партнером, а Росія – "молодшим" партнером,
– сказала головна консультантка Українського інституту стратегічних досліджень.
Аліна Гриценко впевнена, що можна констатувати те, що Росія поступово впадає, в першу чергу, в економічну залежність від Китаю.
"Цей процес далі буде продовжуватися. Росія перетворюється на свого роду васала Китаю. Китай, коли каже про те, що він керується власними інтересами, – це дійсно так", – зазначила вона.
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Росія – партнер
На її думку, країна-агресорка є ресурсною базою для КНР, тож вона продовжує викачувати з неї енергоносії за суттєвими знижками, що є дуже привабливим. Вона зауважила, що для Китаю Росія – ідеологічний партнер.
"Коли вони кажуть, що вони представляють сили добра, вони це розцінюють через власну призму, власний погляд на міжнародну систему та міжнародні відносини", – заявила головна консультантка Українського інституту стратегічних досліджень.
За її словами, Китай розглядає сучасні міжнародні відносини так, що США претендують на роль однозначного "гегемона" у світі й намагаються всіма силами нібито стримати розвиток КНР. Натомість Китай наполягає, що світ повинен мати кілька центрів сили.
"І, власне кажучи, претендує на місце одного з таких центрів сили. В ідеалі, звичайно, на рівні зі США. І Росія ідеологічно підтримує в цьому Китай", – розказала Гриценко.
Через це, вважає вона, країна-агресорка і є важливим партнером для Китаю.
Росія розглядає ці відносини й намагається перетворити їх на справжній союз, але Китай поки що не готовий до такого союзу. Росія залишається для нього "молодшим" партнером,
– підсумувала головна консультантка Українського інституту стратегічних досліджень.
Що відомо про зустріч глави КНР та російського диктатора
- Сі Цзіньпін з 20 по 22 березня був з візитом у Москві. Там він зустрівся із Владіміром Путіним.
- В Інституті вивчення війни вважають, що Москві запропонували більш стримане бачення відносин Росії та Китаю, ніж те, якого, ймовірно, прагнув російський диктатор.
- Владімір Путін та Сі Цзіньпін підписали документи. Частина договорів стосується покупки Китаєм російського газу. Однак з величезною знижкою та на умовах Пекіну.