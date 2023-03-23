Дружнє, але асиметричне партнерство: аналітикиня оцінила ставлення Китаю до Росії

Глава КНР Сі Цзіньпін відвідав Москву та зустрівся із Владіміром Путіним. Та у дружніх відносинах Китаю та Росії є нюанс.

Так в коментарі 24 Каналу заявила головна консультантка Українського інституту стратегічних досліджень Аліна Гриценко. За її словами, переговори президента Китаю та російського диктатора були дійсно дружніми.

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"Відносини Росії та Китаю справді дружні та партнерські, але треба відзначити, що це партнерство є жахливо асиметричне", – заявила вона.

Гриценко зауважила, що під час переговорів Сі Цзіньпін та Владімір Путін підписали 14 документів.

Свідчить про фіксацію такого асиметричного партнерства, де Китай є "старшим" партнером, а Росія – "молодшим" партнером,

– сказала головна консультантка Українського інституту стратегічних досліджень.

Аліна Гриценко впевнена, що можна констатувати те, що Росія поступово впадає, в першу чергу, в економічну залежність від Китаю.

"Цей процес далі буде продовжуватися. Росія перетворюється на свого роду васала Китаю. Китай, коли каже про те, що він керується власними інтересами, – це дійсно так", – зазначила вона.

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Росія – партнер

На її думку, країна-агресорка є ресурсною базою для КНР, тож вона продовжує викачувати з неї енергоносії за суттєвими знижками, що є дуже привабливим. Вона зауважила, що для Китаю Росія – ідеологічний партнер.

"Коли вони кажуть, що вони представляють сили добра, вони це розцінюють через власну призму, власний погляд на міжнародну систему та міжнародні відносини", – заявила головна консультантка Українського інституту стратегічних досліджень.

За її словами, Китай розглядає сучасні міжнародні відносини так, що США претендують на роль однозначного "гегемона" у світі й намагаються всіма силами нібито стримати розвиток КНР. Натомість Китай наполягає, що світ повинен мати кілька центрів сили.

"І, власне кажучи, претендує на місце одного з таких центрів сили. В ідеалі, звичайно, на рівні зі США. І Росія ідеологічно підтримує в цьому Китай", – розказала Гриценко.

Через це, вважає вона, країна-агресорка і є важливим партнером для Китаю.

Росія розглядає ці відносини й намагається перетворити їх на справжній союз, але Китай поки що не готовий до такого союзу. Росія залишається для нього "молодшим" партнером,

– підсумувала головна консультантка Українського інституту стратегічних досліджень.

Що відомо про зустріч глави КНР та російського диктатора