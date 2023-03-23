Дружеское, но асимметричное партнерство: аналитик оценила отношение Китая к России

Глава КНР Си Цзиньпин посетил Москву и встретился с Владимиром Путиным. Но в дружеских отношениях Китая и России есть нюанс.

Так в комментарии 24 Каналу заявила главный консультант Украинского института стратегических исследований Алина Гриценко. По ее словам, переговоры президента Китая и российского диктатора были действительно дружескими.

Смотрите также Разворот не туда: почему Путин переориентировался на Азию и проиграл половину России

"Отношения России и Китая действительно дружеские и партнерские, но надо отметить, что это партнерство ужасно асимметричное", – заявила она.

Гриценко отметила, что во время переговоров Си Цзиньпин и Владимир Путин подписали 14 документов.

Свидетельствует о фиксации такого асимметричного партнерства, где Китай является "старшим" партнером, а Россия – "младшим" партнером,

– сказала главный консультант Украинского института стратегических исследований.

Алина Гриценко уверена, что можно констатировать, что Россия постепенно впадает, в первую очередь, в экономическую зависимость от Китая.

"Этот процесс дальше будет продолжаться. Россия превращается в своего рода вассала Китая. Китай, когда говорит о том, что он руководствуется собственными интересами, – это действительно так", – отметила она.

Как КНР относится к России: смотрите видео

Россия – партнер

По ее мнению, страна-агрессор является ресурсной базой для КНР, поэтому она продолжает выкачивать из нее энергоносители по существенным скидкам, что очень привлекательно. Она отметила, что для Китая Россия – идеологический партнер.

"Когда они говорят, что они представляют силы добра, они расценивают это через собственную призму, собственный взгляд на международную систему и международные отношения", – заявила главный консультант Украинского института стратегических исследований.

По ее словам, Китай рассматривает современные международные отношения так, что США претендуют на роль однозначного "гегемона" в мире и стараются всеми силами якобы сдержать развитие КНР. Китай настаивает, что мир должен иметь несколько центров силы.

"И, по существу, претендует на место одного из таких центров силы. В идеале, конечно, на уровне с США. И Россия идеологически поддерживает в этом Китай", – рассказала Гриценко.

Поэтому, считает она, страна-агрессор и является важным партнером для Китая.

Россия рассматривает эти отношения и пытается превратить их в настоящий союз, но Китай пока не готов к такому союзу. Россия остается для него "младшим" партнером,

– подытожила главный консультант Украинского института стратегических исследований.

Что известно о встрече главы КНР и российского диктатора