Дружеское, но асимметричное партнерство: аналитик оценила отношение Китая к России
Глава КНР Си Цзиньпин посетил Москву и встретился с Владимиром Путиным. Но в дружеских отношениях Китая и России есть нюанс.
Так в комментарии 24 Каналу заявила главный консультант Украинского института стратегических исследований Алина Гриценко. По ее словам, переговоры президента Китая и российского диктатора были действительно дружескими.
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"Отношения России и Китая действительно дружеские и партнерские, но надо отметить, что это партнерство ужасно асимметричное", – заявила она.
Гриценко отметила, что во время переговоров Си Цзиньпин и Владимир Путин подписали 14 документов.
Свидетельствует о фиксации такого асимметричного партнерства, где Китай является "старшим" партнером, а Россия – "младшим" партнером,
– сказала главный консультант Украинского института стратегических исследований.
Алина Гриценко уверена, что можно констатировать, что Россия постепенно впадает, в первую очередь, в экономическую зависимость от Китая.
"Этот процесс дальше будет продолжаться. Россия превращается в своего рода вассала Китая. Китай, когда говорит о том, что он руководствуется собственными интересами, – это действительно так", – отметила она.
Как КНР относится к России: смотрите видео
Россия – партнер
По ее мнению, страна-агрессор является ресурсной базой для КНР, поэтому она продолжает выкачивать из нее энергоносители по существенным скидкам, что очень привлекательно. Она отметила, что для Китая Россия – идеологический партнер.
"Когда они говорят, что они представляют силы добра, они расценивают это через собственную призму, собственный взгляд на международную систему и международные отношения", – заявила главный консультант Украинского института стратегических исследований.
По ее словам, Китай рассматривает современные международные отношения так, что США претендуют на роль однозначного "гегемона" в мире и стараются всеми силами якобы сдержать развитие КНР. Китай настаивает, что мир должен иметь несколько центров силы.
"И, по существу, претендует на место одного из таких центров силы. В идеале, конечно, на уровне с США. И Россия идеологически поддерживает в этом Китай", – рассказала Гриценко.
Поэтому, считает она, страна-агрессор и является важным партнером для Китая.
Россия рассматривает эти отношения и пытается превратить их в настоящий союз, но Китай пока не готов к такому союзу. Россия остается для него "младшим" партнером,
– подытожила главный консультант Украинского института стратегических исследований.
Что известно о встрече главы КНР и российского диктатора
- Си Цзиньпин с 20 по 22 марта был с визитом в Москве. Там он встретился с Владимиром Путиным.
- В Институте изучения войны считают, что Москве предложили более сдержанное видение отношений России и Китая, чем то, к которому, вероятно, стремился российский диктатор.
- Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали документы. Часть договоров касается покупки Китаем российского газа. Однако с огромной скидкой и на условиях Пекина.