Про це 24 Каналу розповів голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук. За його словами, зустріч двох авторитарних лідерів не була історичною.

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Спільні інтереси Росії та Китаю

До Росії 20 березня приїхав китайський лідер Сі Цзіньпін. Це його перший візит до країни-агресорки за 4 роки. У Сі Цзіньпіна є причини підтримати Путіна. Як зазначив Олег Рибачук, для Сі поразка Росії – це сумнівне майбутнє Китаю. У країн чотири тисячі кілометрів спільного кордону і спільні інтереси у різних питаннях.

"Економічно Росія – ідеальний сировинний придаток до високотехнологічного Китаю, який потребує цієї сировини. З геополітичної точки зору Сі Цзіньпінь за та, щоб світ був біполярним. Він не хоче, щоб серйозним гравцем була одна країна, в цьому випадку США", – підмітив Рибачук.

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Китай не займає "антизахідну позицію"

Крім того, додає голова аналітично-адвокаційної організації, і Сі Цзіньпін, і Владімір Путін — автократи, тому причин для Сі бути в Москві є достатньо. Звісно, у президента Росії є свої інтереси. Рішення Міжнародного кримінального суду про ордер арешт Путін є серйозним ударом. Російський президент хоче відвернути увагу від заплямованої репутації після цього рішення МКС.

Є й також військові інтереси для обох країн. Путін зараз "канючить" зброю, адже Росія гостро потребує хоч якоїсь. А Китай зацікавлений в посиленні свого ядерного потенціалу, бо хоче бути в паритеті зі Сполученими Штатами.

Це може бути цинічна причина, про яку мало хто говорить,

— заявив Рибачук.

Втім немає відчуття, що зустріч Сі і Путіна була дуже важливою, взаємовигідною для сторін. Російському диктатору була необхідна саме геополітична підтримка Китаю, а Сі Цзіньпін у своїй статті, що вийшла після спільної зустрічі, був доволі поміркованим. Він не зайняв "антизахідну" позицію. Хоч і товарообіг з Росією виріс, але це лише 1/3 товарообігу з Америкою, і ще менше з Європейським Союзом.

"Є багато причин для цих двох авторитарних лідерів зустрічатися, але очікування від цього саміту точно не справдилися", - наголосив Рибачук.

Зустріч Сі Цзіньпіна та Владіміра Путіна хоч і подавали як, буцім-то, історичну, проте можна говорити про те, що такі надії Кремля "розбилися" об стіну реальності.

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