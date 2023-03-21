Імовірно, причиною цьому став страх перед невідомим, що саме скаже йому лідер Китаю та як себе поведе. Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії, письменник Сергій Жирнов.

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Путін був невимовно радий, що Сі таки доїхав в Москву, адже це стало важливим успіхом російської дипломатії. Натомість для Сі цей візит став рядовим, розповів експерт.

Це була театральна картинка, яка влаштовувала обох. А те, що Путін дригав ногами – це його нервова хвороба. Він завжди так робить, з ким би він не сидів. В нього, певно, щось з нервовою системою,

– додав Жирнов.

Негативний знак для України

Ексспівробітник КДБ зауважив, що не варто переоцінювати тривалість розмови двох політиків. Повідомлялося, що їхня бесіда тривала 4,5 години, але варто враховувати тривалість перекладу, який займав ледь не половину часу.

На початку зустрічі Сі сказав, що впевнений у повторному призначенні Путіна на наступних виборах. Жирнов провів паралелі з подібними висловлюваннями Путіна перед виборами в Україні, на яких переміг Віктор Янукович. Тоді народ України збунтувався і розпочав Майдан.

Народ Росії чомусь не збунтувався, тобто не Червону площу ніхто не вийшов і не обурився, що якась людина приїжджає в Росію і вказує, кого народ Росії має вибрати своїм президентом,

– додав спікер.

Він вважає, що це була найнеприємніша річ, яку можна було почути на цій зустрічі. Так лідер Китаю показав всьому світу, зокрема і Україні, що в його плани не входить скидання Путіна і його програш у війні в Україні. А все решта – пусті слова.

Жирнов про важливі деталі в зустрічі Путіна та Сі: дивитись відео

Серйозних рішень не було

21 березня СІ також зустрівся із Міхаїлом Мішустіним. Вони обговорили, що товарообіг між країнами виріс до "рекордних 185 мільярдів доларів". А наступного року вони сподіваються довести цей товар обіг до 195 мільйонів.

Тобто в наступному році вони всього на 5 мільярдів доларів спробують збільшити товарообіг, а це всього нічого. Насправді ніякої проривної торгової співпраці чи іншої програми між Росією та Китаєм не буде,

– наголосив Жирнов.

Він підкреслив, що структура російського експорту – це в основному нафта, газ і руди, а Китай переважно постачає товари широкого вжитку, небагато електроніки та елементів машинобудування. Тобто загалом нічого серйозного в цих обговореннях немає.