Вероятно, причиной тому стал страх перед неизвестным, что скажет ему лидер Китая и как себя поведет. Об этом 24 Канала рассказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России, писатель Сергей Жирнов.

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Путин был несказанно рад, что Си доехал в Москву, ведь это стало важным успехом российской дипломатии. В то же время для Си этот визит стал рядовым, рассказал эксперт.

Это была театральная картинка, устраивавшая обоих. А то, что Путин дрыгал ногами – это его нервная болезнь. Он всегда так делает, с кем бы он ни сидел. У него, вероятно, что-то с нервной системой,

– добавил Жирнов.

Негативный знак для Украины

Экс-сотрудник КГБ отметил, что не стоит переоценивать продолжительность разговора двух политиков. Сообщалось, что их беседа длилась 4,5 часа, но следует учитывать продолжительность перевода, который занимал чуть ли не половину времени.

В начале встречи Си сказал, что уверен в повторном назначении Путина на следующих выборах. Жирнов провел параллели с подобными высказываниями Путина перед выборами в Украине, на которых победил Виктор Янукович. Тогда народ Украины взбунтовался и начал Майдан.

Народ России почему-то не взбунтовался, то есть не Красную площадь никто не вышел и не возмутился, что какой-то человек приезжает в Россию и указывает, кого народ России должен избрать своим президентом.

– добавил спикер.

Он считает, что это была самая неприятная вещь, которую можно было услышать на этой встрече. Так лидер Китая показал всему миру, в том числе и Украине, что в его планы не входит сброс Путина и его проигрыш в войне в Украине. А все остальное – пустые слова.

Жирнов о важных деталях во встрече Путина и Си: смотреть видео

Серьезных решений не было

21 марта Си также встретился с Михаилом Мишустиным. Они обсудили, что товарооборот между странами вырос до "рекордных 185 миллиардов долларов". А на следующий год они надеются довести этот товар оборот до 195 миллионов.

То есть, в следующем году они всего на 5 миллиардов долларов попытаются увеличить товарооборот, а это всего ничего. На самом деле никакого прорывного торгового сотрудничества или другой программы между Россией и Китаем не будет,

– подчеркнул Жирнов.

Он акцентировал, что структура российского экспорта – это в основном нефть, газ и руды, а Китай преимущественно поставляет товары широкого потребления, немного электроники и элементов машиностроения. То есть в общем-то ничего серьезного в этих обсуждениях нет.