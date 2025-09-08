Росіяни були змушені відступити, – РНБО повідомило про успіхи України на Сході
- Сили оборони України досягли успіхів на Сході.
Росіяни були змушені відступити на напрямках, де намагалися атакувати.
Росіяни не полишають спроб окупувати нові території України. Нашим захисникам вдається зупиняти просування ворога та повертати втрачені позиції.
Вранці 8 вересня керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив, що Сили оборони мають успіхи на Сході, передає 24 Канал.
Що відомо про ситуацію на Сході?
За словами Коваленка, російська пропаганда транслює на Захід наративи про швидке просування окупаційного війська в Україні та "обвал фронту". Однак, насправді, ситуація інакша.
Ворожі війська зазнали ударів на напрямках, де вони намагалися атакувати, і змушені були відійти. Деякі втрати позицій визнали навіть російські воєнкори.
Які останні новини з фронту?
- Генштаб повідомив про повне звільнення села Зарічне в Донецькій області силами 425 окремого штурмового полку "Скеля". Цей населений пункт розташований на Лиманському напрямку.
- За даними DeepState, ЗСУ відкинули ворога у Володимирівці, Разіному, Новоторецьку та Золотому Колодязі на Донеччині. Усі населені пункти розташовані на Покровському напрямку.
- Окупанти просунулися біля 4 сіл на Дніпропетровщині: поблизу Тернового, Січневого, Соснівки та у Вороному.