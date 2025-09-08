Россияне были вынуждены отступить, – СНБО сообщило об успехах Украины на Востоке
- Силы обороны Украины достигли успехов на Востоке.
Россияне были вынуждены отступить на направлениях, где пытались атаковать.
Россияне не оставляют попыток оккупировать новые территории Украины. Нашим защитникам удается останавливать продвижение врага и возвращать утраченные позиции.
Утром 8 сентября руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщил, что Силы обороны имеют успехи на Востоке, передает 24 Канал.
Что известно о ситуации на Востоке?
По словам Коваленко, российская пропаганда транслирует на Запад нарративы о быстром продвижении оккупационного войска в Украине и "обвале фронта". Однако, на самом деле, ситуация иная.
Вражеские войска подверглись ударам на направлениях, где они пытались атаковать, и вынуждены были отойти. Некоторые потери позиций признали даже российские военкоры.
Какие последние новости с фронта?
- Генштаб сообщил о полном освобождении села Заречное в Донецкой области силами 425 отдельного штурмового полка "Скала". Этот населенный пункт расположен на Лиманском направлении.
- По данным DeepState, ВСУ отбросили врага в Владимировке, Разино, Новоторецке и Золотом Колодце в Донецкой области. Все населенные пункты расположены на Покровском направлении.
- Оккупанты продвинулись возле 4 сел на Днепропетровщиневблизи Тернового, Январского, Сосновки и в Вороном.