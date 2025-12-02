Маргарита Симоньян повернулася в перуці та з новою хвилею кремлівської пропаганди
- Маргарита Симоньян повернулася на російські телеекрани після хіміотерапії і почала агресивно висловлюватися про Україну, повторюючи фейкові тези російської пропаганди.
- Вона раніше повідомляла про операцію, не уточнюючи діагноз, але пізніше підтвердила рак.
Пропагандистка Маргарита Симоньян повернулася на російські телеекрани. Після хіміотерапії її помітили в перуці.
У першому етері після повернення вона почала агресивно висловлюватися про Україну. Про це передає 24 Канал з посиланням на пропагандистську програму "Вечір з Володимиром Соловйовим".
Читайте також Я народилася в російському місті Одеса, – зірка "Татусевих доньок" зганьбилася новою заявою
Що говорила пропагандистка після повернення?
У своїх висловлюваннях Маргарита Симоньян заявила, що Україна нібито могла б уникнути окупації, "якби в Києві самі не напартачили".
Вона повторила фейкові тези про "російську землю", "повагу до російськомовних" і "пам’ятники", які російська пропаганда використовує для виправдання агресії.
Якби вони цього не робили, ми б не повертали та не повернули б ніколи цю російську землю. Але якби там все було нормально, поважали б наших одноплемінників, російських людей,
– сказала пропагандистка.
Що відомо про хворобу Симоньян?
- На початку вересня, в етері "Вечора з Володимиром Соловйовим" 45-річна пропагандистка заявила, що її очікує операція, вказавши рукою на ліву сторону грудей. Однак вона не уточнила, яку саме хворобу діагностували лікарі.
- Згодом вона підтвердила, що їй діагностували рак.
- Чоловік Симоньян, російський режисер і пропагандист Тигран Кеосаян, помер 26 вересня. Протягом останніх місяців росіянин перебував у комі та пережив клінічну смерть.