Деталі повідомляють опозиційні ЗМІ, передає 24 Канал. Ймовірно, йдеться про рак.

Що відомо про хворобу Симоньян?

В етері "Вечора з Володимиром Соловйовим" 45-річна пропагандистка заявила, що її очікує операція, вказавши рукою на ліву сторону грудей. Однак вона не уточнила, яку саме хворобу діагностували лікарі.

Однак деталі повідомляють російські ЗМІ, посилаючись на близьке до Симоньян джерело. У жінки нібито "дуже серйозні проблеми зі здоров'ям" – а саме рак.

Наразі розглядають питання про продовження її роботи, а також не виключають звільнення.

Хто така Симоньян? Головний редактор медіагрупи "Росія сьогодні", до якої входять агентство "РІА Новини" та телеканал RT – один з ключових пропагандистських інструментів Кремля, орієнтованих на закордонну аудиторію. Бюджет каналу повністю формують коштом держави. Натомість США і Євросоюз ввели санкції проти медіагрупи, самої Симоньян і її колег.

Цікаво, що чоловік пропагандистки, 59-річний режисер Тигран Кеосаян, уже 9 місяців перебуває в комі без поліпшень. Він пережив клінічну смерть ще в січні 2025 року.

