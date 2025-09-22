Попри хворобу, російська пропагандистка виходила в ефір, щоб "говорити правду та підтримати тих, хто бореться за близьких". Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення Маргарити Сімоньян у телеграм-каналі.
Що відомо про хворобу Сімоньян?
Маргарита Сімоньян розповіла про свою тяжку хворобу під час етеру одного з пропагандистських телеканалів. Вона зазначила, що операція призначена на 8 вересня, але деталі хвороби тоді не розкрила.
За цей тиждень у мене діагностували страшну тяжку хворобу. У мене завтра операція саме тут, під цим орденом,
– сказала пропагандистка.
За деякий час вона підтвердила, що їй діагностували онкологію.
Тигран (чоловік Сімоньян – 24 Канал), як і раніше, в комі, а я проходжу лікування від раку. Що тут хорошого? Скоро побачите мене в перуках. Будемо разом вибирати, який найбільше підходить,
– написала Сімоньян.
Як писали росЗМІ, раніше росіянка планувала їхати на "СВО" через хворобу чоловіка, який вже дев'ятий місяць перебуває в комі, але від цієї ідеї відмовилася. В етері пропагандистка заявила, що вирішила з'явитися після того, як патріарх назвав її "воїном".
За словами Сімоньян, вона нібито хоче підтримати тих, хто бореться одночасно за власне здоров'я, за близьких і виховує дітей. Пропагандистка додала, що "найсильнішою зброєю людини є сила духу, а не матеріальні чи військові ресурси".
