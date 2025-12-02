У першому етері після повернення вона почала агресивно висловлюватися про Україну. Про це передає 24 Канал з посиланням на пропагандистську програму "Вечір з Володимиром Соловйовим".

Що говорила пропагандистка після повернення?

У своїх висловлюваннях Маргарита Симоньян заявила, що Україна нібито могла б уникнути окупації, "якби в Києві самі не напартачили".

Вона повторила фейкові тези про "російську землю", "повагу до російськомовних" і "пам’ятники", які російська пропаганда використовує для виправдання агресії.

Якби вони цього не робили, ми б не повертали та не повернули б ніколи цю російську землю. Але якби там все було нормально, поважали б наших одноплемінників, російських людей,

– сказала пропагандистка.

Що відомо про хворобу Симоньян?