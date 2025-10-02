У ніч проти 30 вересня російська армія атакувала село Чернеччина Краснопільської громади на Сумщині. Два ударні дрони поцілили в будинок, де жила родина Лєсніченків.

Загинуло подружжя Олександр та Альона разом із їхніми синами – 6-річним Єгором і 4-річним Денисом. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.

Дивіться також "Така активна та весела": кияни несуть квіти до будинку, де загинула 12-річна Саша Поліщук

Що відомо про загиблу сім'ю Лєсніченків?

Мати двох дітей, 26-річна Альона, була вагітною двійнею.

П'ять днів тому Альонка сказала: "Ми на УЗД їздили. У нас близнюки". Сашко каже: "Аліно, я писатиму на звільнення, я хочу із сім'єю бути",

– згадує тітка загиблого Аліна Лайгойда.

Унаслідок російського удару квартира сім'ї згоріла, а від будинку залишилися руїни.



Будинок сім'ї Лєсніченків після російського удару / Фото Суспільного

Спогадами також поділилася вчителька загиблого 6-річного Єгора. Цьогоріч хлопчик пішов у перший клас, але встиг провчитися лише місяць. Він знав декілька букв і хотів навчитися читати.

Російська рука просто безпощадно знищила не тільки родину, а й село. Ця вулиця така життєрадісна, жива. Тут скільки квітів люди посадили, коли не йдеш, вони якось так збираються, щоб допомогти,

– сказала староста округу Оксана Чернова.

Жителі села вишукалися центральною вулицею в живий коридор. Автівки із трунами загиблої родини вони зустрічали з квітами в руках. Попрощатися приїхали й побратими Олександра.

Прощання з родиною Лєсніченків: дивіться фото

Страшна трагедія, але єдине, що можна знайти позитивного, що вони всі залишилися разом: мама, четверо діток і чоловік. Це не позитив, але… хоча б це,

– сказала вчителька загиблої Любов Бортник.

Що відомо про трагедію на Сумщині: дивіться відео

Що відомо про жертв російських обстрілів?