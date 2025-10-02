Дрони вбили всю сім'ю: на Сумщині попрощалися із захисником, його вагітною дружиною та синами
- У ніч проти 30 вересня в Сумській області внаслідок атаки російських дронів загинула родина Лєсніченків.
- В останню путь провели вагітну двійнею Альону, її чоловіка Олександра та синів – 6-річного Єгора і 4-річного Дениса.
У ніч проти 30 вересня російська армія атакувала село Чернеччина Краснопільської громади на Сумщині. Два ударні дрони поцілили в будинок, де жила родина Лєсніченків.
Загинуло подружжя Олександр та Альона разом із їхніми синами – 6-річним Єгором і 4-річним Денисом. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.
Що відомо про загиблу сім'ю Лєсніченків?
Мати двох дітей, 26-річна Альона, була вагітною двійнею.
П'ять днів тому Альонка сказала: "Ми на УЗД їздили. У нас близнюки". Сашко каже: "Аліно, я писатиму на звільнення, я хочу із сім'єю бути",
– згадує тітка загиблого Аліна Лайгойда.
Унаслідок російського удару квартира сім'ї згоріла, а від будинку залишилися руїни.
Будинок сім'ї Лєсніченків після російського удару / Фото Суспільного
Спогадами також поділилася вчителька загиблого 6-річного Єгора. Цьогоріч хлопчик пішов у перший клас, але встиг провчитися лише місяць. Він знав декілька букв і хотів навчитися читати.
Російська рука просто безпощадно знищила не тільки родину, а й село. Ця вулиця така життєрадісна, жива. Тут скільки квітів люди посадили, коли не йдеш, вони якось так збираються, щоб допомогти,
– сказала староста округу Оксана Чернова.
Жителі села вишукалися центральною вулицею в живий коридор. Автівки із трунами загиблої родини вони зустрічали з квітами в руках. Попрощатися приїхали й побратими Олександра.
Прощання з родиною Лєсніченків: дивіться фото
Страшна трагедія, але єдине, що можна знайти позитивного, що вони всі залишилися разом: мама, четверо діток і чоловік. Це не позитив, але… хоча б це,
– сказала вчителька загиблої Любов Бортник.
Що відомо про трагедію на Сумщині: дивіться відео
Що відомо про жертв російських обстрілів?
28 вересня внаслідок масованого ворожого обстрілу загинула 50-річна Оксана – медсестра Інституту кардіології в Києві. Під час повітряної тривоги вона допомагала пацієнтові, якому стало зле.
30 вересня через російський удар по Дніпру загинув 27-річний Ярослав Бузько, що відсвяткував весілля лише півтора тижня тому. "Я не встигла замінити документи, як стала вдовою", – написала його дружина Богдана.
1 жовтня внаслідок обстрілу Балаклії на Харківщині загинула 88-річна Алла. Жінка пережила Другу світову війну та з 1941 року мала осколок у спині.