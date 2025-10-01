Про тяжку втрату у соцмережах розповіла кохана загиблого Богдана Вітязь, передає 24 Канал.

Ким був загиблий Ярослав Бузько за життя?

Ярослав та Богдана побралися лише півтора тижня тому. Дівчина поділилася, що їхнє спільне весілля відсвяткували тільки минулої п'ятниці.

Я не встигла замінити документи, як стала вдовою,

– написала вона.

У дописі Богдана зізнається, що тепер її серце розбите, і вона не уявляє, як пережити цю втрату, адже вони були всім одне для одного.

Вона назвала чоловіка найкращою людиною, яку коли-небудь знала, і зазначила, що не існує слів, аби передати, як сильно його кохає.

Брат загиблого Сергій у коментарі журналістам Суспільного розповів, що того дня він працював в офісі. Після атаки Сергій разом з матір'ю намагалися зв'язатися з Ярославом. Однак тільки згодом через Telegram йому відповіли, що чоловіка везуть у швидкій.

Пізніше стало відомо, що Ярослав Бузько, який перебував у тяжкому стані через поранення внаслідок обстрілу, помер.

Він завжди був готовий допомогти друзям, родині особливо і всім небайдужим. Дуже любив тварин,

– згадує про брата Сергій.

