У перші роки війни нині покійний Євгеній Пригожин хизувався, що в ПВК "Вагнер" служить син речника Кремля Микола Пєсков. Він, за словами очільника вагнерівців, був артилеристом.

Сам молодик стверджував, що під час участі у війні в Україні отримав медаль "За відвагу". Втім, як з'ясувало видання "Метла", у Пєскова-молодшого навряд чи був час для "подвигів" у зоні бойових дій. Адже той був "зайнятий" відпочинком за кордоном, передає 24 Канал.

Що відомо про "службу" сина Пєскова?

21 вересня 2022 року журналіст Дмитро Низовцев від імені військкома телефонував Миколі Пєскові. Син чиновника тоді відмовився з'являтися до військкомату.

За кілька місяців після цього інциденту Микола розповів, що, мовляв, на момент дзвінка вже готувався до поїздки на службу у ПВК. Також він сказав, що у військах пробув "трохи менше ніж пів року".

Однак, як показує витік даних прикордонної служби, вже 31 січня 2023 року Микола Пєсков вилетів із Росії на Мальдіви. Там він провів три тижні, але, очевидно, відпочив недостатньо: уже у вересні 2023 року знову полетів на "райські острови" на кілька тижнів. Під час війни він також бував у Туреччині та ОАЕ.

Якщо син Пєскова справді отримав медаль, то – за відвагу на закордонних курортах,

– іронізують журналісти.

Нагадаємо, що Пригожин, який загинув за загадкових обставин, хвалився, що нібито син Пєскова, який мешкав, як не у США, то в Англії, став на рівних з іншими бійцями. Він, мовляв, як і всі, місив болото та працював з радянською технікою.

