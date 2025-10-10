В первые годы войны ныне покойный Евгений Пригожин хвастался, что в ЧВК "Вагнер" служит сын спикера Кремля Николай Песков. Он, по словам главы вагнеровцев, был артиллеристом.

Сам молодой человек утверждал, что во время участия в войне в Украине получил медаль "За отвагу". Впрочем, как выяснило издание "Метла", у Пескова-младшего вряд ли было время для "подвигов" в зоне боевых действий. Ведь тот был "занят" отдыхом за рубежом, передает 24 Канал.

Что известно о "службе" сына Пескова?

21 сентября 2022 года журналист Дмитрий Низовцев от имени военкома звонил Николаю Пескову. Сын чиновника тогда отказался являться в военкомат.

Через несколько месяцев после этого инцидента Николай рассказал, что, мол, на момент звонка уже готовился к поездке на службу в ЧВК. Также он сказал, что в войсках пробыл "чуть меньше чем полгода".

Однако, как показывает утечка данных пограничной службы, уже 31 января 2023 года Николай Песков вылетел из России на Мальдивы. Там он провел три недели, но, очевидно, отдохнул недостаточно: уже в сентябре 2023 года снова полетел на "райские острова" на несколько недель. Во время войны он также бывал в Турции и ОАЭ.

Если сын Пескова действительно получил медаль, то – за отвагу на зарубежных курортах,

– иронизируют журналисты.

Напомним, что Пригожин, который погиб при загадочных обстоятельствах, хвастался, что якобы сын Пескова, который жил, как не в США, то в Англии, стал на равных с другими бойцами. Он, мол, как и все, месил болото и работал с советской техникой.

Пескова-старшего уличили во лжи о начале войны