У Росії нема аналогів: як нова допомога від США може повністю реформувати армію України

США передають ЗСУ систему управління артилерією IFADTS. Це революція контрбатарейної боротьби у війні з Росією. Як це спрацює?

Росія не зможе скопіювати цю систему

Фонд FMS міноборони США закуповує та передає Україні 18 комплектів IFADTS (International Field Artillery Tactical Data System). Це експортна версія новітньої системи управління артилерією армії США AFADTS.

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Аналогічних систем на озброєнні збройних сил Росії нема через значне технологічне та організаційне відставання від НАТО. Росіяни не зможуть це скопіювати. А ми зможемо створити перевагу в управлінні. Для цього треба зрозуміти пріоритети та можливості, які відкриваються для ЗСУ. Фактично ми повноцінно запроваджуємо американську доктрину мережецентричної війни, це варто усвідомити, проаналізувавши американські джерела.

Що таке система IFADTS/AFADTS фізично?

Це автоматизована система управління артилерійських підрозділів. Вона створює ситуаційну обізнаність щодо своїх та ворожих сил, а також визначає порядок дій підрозділів та ураження цілей. Тобто це спеціальна військова мережа комп'ютерів, які з'єднані через термінал по каналах радіозв'язку, захищеного від перешкод РЕБ.

Це компактний та мобільний командний пункт управління артилерією, якою можна безперервно керувати з одного чи кількох ноутбуків в будь-яких умовах в режимі реального часу.

IFADTS поєднає операторів в тилу й на передовій

В чому значення системи IFADTS/AFADTS для управління?

1. Система автоматизує та пришвидшує 2 ключових складові бойового управління з "циклу Бойда" – орієнтацію в обстановці та ухвалення рішення командиром на ураження.

На війні першочергове значення має не загальна кількість військ, гармат, снарядів, ракет чи розвідданих, а здатність командирів мати єдиний протокол взаємодії з усіма підрозділами у зоні відповідальності. А також максимально швидко уражати визначені цілі, забезпечуючи оптимальний маневр своїх військ, раціональне використання ресурсів та корегування своїх дій завдяки новим розвідувальних даним та зворотньому зв'язку.

2. Система дозволяє реалізувати сучасну американську доктрину мережево-центричної війни:

поєднує у єдиній системі всіх операторів на полі бою та в тилу. Вони отримують спільне бачення ситуації та розуміння дій інших операторів;

формує єдиний протокол комунікації, який дозволяє миттєво додавати нові дані, корегувати ситуацію усіма операторами системи, створювати зворотний зв'язок;

усуває вертикальну ієрархію та необхідність узгодження рішень на ураження зверху вниз та знизу вверх, тобто дозволяє ухвалювати рішення миттєво;

дозволяє автоматизувати весь цикл бою від визначення цілі до її ураження.

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Сучасна війна – це фронт сенсорів

Як IFADTS/AFADTS змінить тактику у війні з Росією?

1. Це максимальна швидкість артилерії необхідна для ведення контрбатарейної боротьби та знищення вогневих позицій російської артилерії та мінометів, які змінюють позиції після стрільби. HIMARS, MLRS, Pz2000 та Ceasar обладнані автоматизованими системами управління вогнем, які інтегровані з IFADTS/AFADTS.

Тобто одразу після отримання наказу на ураження цілі на екрані, командир артилерійсько-ракетного підрозділу одним торканням введе параметри цілі для ураження і зможе миттєво відкрити вогонь.

Якщо підрозділ замаскований у районі зосередження, система прораховує оптимальний маршрут виходу на позицію для стрільби. Після залпу вона прораховує маршрут для маневру і відходу, щоб уникнути вогню у відповідь або атак російських дронів.

2. Я багато писав, що сучасна війна – це не фронт людей. Це – фронт сенсорів. Бо сенсори забезпечують спостереження, передачу даних та прицілювання, яке є точнішим та швидшим за людське око. Боєздатність людей визначається їх здатністю ефективно застосувати сенсори в руках.

Потрібна саме автоматизована система, яка збирає дані від операторів. Адже сенсорів багато. IFADTS дає командиру можливість усвідомлювати та керувати фронтом сенсорів – миттєво отримувати дані:

від радарів артилерійської розвідки, які фіксують політ російських снарядів;

від дронів, які спостерігають за цілями;

від супутників, які роблять знімки;

від радіоелектронної розвідки, яка фіксує радіоперемовини;

від своїх та сусідніх підрозділів на полі бою;

від своїх підрозділів у тилу, які займаються ремонтом та підвозом боєкомплекту.

Тепер усі ці дані не будуть викладатись розрізнено. Вони миттєво відображатимуться на екрані у командира артилерії в цьому районі, у розвідників, командира взводу або батареї HIMARS чи MLRS, яка безпосередньо завдає удар.

3. Максимальна ефективність застосування IFADTS буде тоді, коли організація управління артилерією ЗСУ буде по-справжньому побудована на стандартах НАТО.

IFADTS – це і є той стандарт, під застосування якого нам треба реформувати армію. Згодом, очевидно, наші союзники зможуть постачати свою автоматизовану систему Army Battle Command System для усієї нашої армії, складовою якої є IFADTS/AFADTS. Це може стати початком великої реформи.



Схема застосування автоматизованої системи управління артилерією армії США AFADTS-IFADTS

Весною нові системи вже будуть на фронті

Коли IFADTS з'явиться на фронті та буде помітна дія?

1. У закупівлі позначено, що разом з системою закуповується програма навчання, яка розрахована на 7 тижнів. На фронт системи можуть надійти у найближчі 3 місяці. Можливо, і раніше, якщо тренування операторів вже розпочались.

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2. У 2022 році, згідно з повідомленнями компанії Lockheed Martin, вони виробили близько 10 000 високоточних ракет M30-M31. Згідно з ухваленим військовим бюджетом США, Lockheed Martin отримала 5-річний контракт на виробництво 106 000 високоточних ракет.

Тобто виробництво значно збільшується. Підвищення якості управління буде посилено збільшенням кількості ракет, щоб знищувати російські батареї, склади та командні пункти в набагато більшій кількості ніж торік.