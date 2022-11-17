У Білорусі викликають у військкомати усіх військовозобов’язаних: що там відбувається

В Білорусі зобов'язали усіх військовозобов'язаних до кінця року прийти у військкомати. Там вони нібито хочуть провести перевірку облікових даних.

Про це 24 каналу розповів голова Об'єднаного перехідного комітету Білорусі Павло Латушко. За його словами, там дійсно почали розсилати повістки військовозобов'язаним. Цей процес набере обертів до кінця року.

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Лукашенко засвоїв уроки в Росії, де оголосили мобілізацію, після чого почався відтік населення та протести в регіонах. Тому він доручив генералам не використовувати слово "мобілізація". Це нібито просто перевірка даних.

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Як наголошує Латушко, зрозуміло, що цей процес відбувається скоординовано з російським генштабом. Але дуже важливо, що ж відбуватиметься далі.

Чи залишаться люди у військових частинах і почнуть готуватися до дій проти України чи їх просто відпустять додому? Все буде залежати від військово-політичної ситуації навколо війни в Україні,

– вважає Латушко.

Він досі переконаний, що Лукашенко не зацікавлений нападати на Україну. Однак певна підготовка серед білорусів іде. Тому потрібно уважно стежити за ситуацією.

Зараз важко сказати, яка кількість збройних сил Білорусі не хоче воювати проти України. В березні – квітні були опубліковані внутрішні дані від КДБ, за якими близько 70% місцевих військовослужбовців не хотіли брати участь у війні проти України.

Тут варто нагадати про Сили спеціальних операцій Білорусі, з якими активно працюють російські офіцери. Там картина може бути іншою. Їхня кількість – близько 12 тисяч людей.

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