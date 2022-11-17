В Беларуси вызывают в военкоматы всех военнообязанных: что там происходит

В Беларуси обязали всех военнообязанных до конца года прийти в военкоматы. Они рассказывают, что хотят провести проверку учетных данных.

Об этом 24 каналу рассказал глава Объединенного переходного комитета Беларуси Павел Латушко. По его словам, там действительно начали рассылать повестки военнообязанным. Этот процесс наберет обороты до конца года.

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Лукашенко усвоил уроки в России, где объявили мобилизацию, после чего начался отток населения и протесты в регионах. Поэтому он поручил генералам не употреблять слово "мобилизация". Это якобы просто проверка данных.

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Как отмечает Латушко, понятно, что этот процесс скоординирован с российским генштабом. Но очень важно, что же будет происходить дальше.

Останутся ли люди в воинских частях и начнут готовиться к действиям против Украины или их просто отпустят домой? Все будет зависеть от военно-политической ситуации вокруг войны в Украине,

– считает Латушко.

Он до сих пор убежден, что Лукашенко не заинтересован в нападении на Украину. Однако определенная подготовка среди белорусов идет. Поэтому нужно внимательно следить за ситуацией.

Сейчас сложно сказать, какое количество вооруженных сил Беларуси не хочет воевать против Украины. В марте – апреле были опубликованы внутренние данные от КГБ, согласно которым около 70% местных военнослужащих не хотели участвовать в войне против Украины.

Здесь следует напомнить о Силах специальных операций Беларуси, с которыми активно работают российские офицеры. Там картина может быть другой. Их количество – около 12 тысяч человек.

Латушко объяснил, начали ли в Беларуси мобилизацию: смотрите видео

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