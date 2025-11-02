Є три напрямки: ексрозвідник розкрив, куди піде ворог, якщо захопить Покровськ

Росіяни не втрачають надії прорватися у Покровськ. Проте українські сили стримують потужний натиск ворога. Однак, якщо припустити, що окупантам вдасться захопити місто, вони продовжать просування по важливих для них напрямках.

Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж в ефірі 24 Каналу спрогнозував, куди противник скерує свої сили у разі імовірної окупації Покровська. Він назвав три можливі пріоритетні напрямки руху росіян.

Як Україна може уповільнити просування окупантів?

Маломуж наголосив, що Володимир Путін поставив військовим стратегічне завдання цілком захопити Донецьку область. Тому він після імовірного захоплення Покровська обере напрямок руху російського війська на Костянтинівку, а далі на Краматорськ та з іншого боку – на Слов'янськ.

Це один з факторів, адже Путін висував умову, щоб Україна добровільно віддала йому Донбас. А тоді він зможе сказати, що він його захопив,

– пояснив генерал армії.

Паралельно росіяни намагатимуться кинути частину сил на Дніпропетровщину для того, щоб сформувати там серйозніший плацдарм.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський зазначив, що на Покровському напрямку проводяться успішні операції з ліквідації російських сил. Особливих зусиль до цього додали, за словами президента, підрозділи 79-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Тоді, на його думку, якщо противник контролюватиме додатковий адміністративний центр, ця територія може стати предметом переговорів.

Також росіяни давно прагнуть прорватися у передмістя Запоріжжя, щоб накривати все місто вогневими засобами, дронами, ракетами і навіть звичайною артилерією. Вони мають намір знищувати у Запоріжжі промисловість, військові можливості і цивільні об'єкти. Так ворог продемонструє, що має вогневий контроль над обласним центром,

– підкреслив Микола Маломуж.

Водночас за словами екскерівника Служби зовнішньої розвідки, росіяни, імовірно, не зосередять серйозну увагу на Сумському напрямку. Також продовжать постійні обстріли на Слобожанському напрямку, зокрема поблизу Вовчанська, та проводитимуть тактичні операції в районі Куп'янська та Лиману. Принагідно ворог намагатиметься захопити міста і села в цьому секторі.

Україна ж буде чинити спротив діям росіян, адже, як відзначив генерал армії, будемо передбачати маневри окупантів та підтягувати нові ресурси за рахунок військових контрактів із США. Україні надає допомогу Велика Британія, Німеччина, Франція, а також Київ закуповує зброю та техніку на зовнішніх ринках. Це створює передумови для використання новітнього озброєння, що може впливати на наступальні позиції ворога.

Що відбувається в районі Покровська?